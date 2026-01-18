Preocupación máxima por la lesión de César Tárrega

Máxima preocupación por la lesión de César Tárrega. Según ha podido saber SUPER, el jugador puede tener el ligamento lateral de la rodilla dañado. Un esguince supondría una baja de dos meses aproximadamente. El jugador se someterá a pruebas médicas para conocer el alcance exacto de la lesión. En el club cruzan los dedos para que la lesión se quede en cerca de un mes como máximo. Las pruebas de este lunes precisarán el tiempo de baja.

El central se ha retirado del partido contra el Getafe con molestias y ha sido sustituido por Baptiste Santamaria. El jugador ha intentado seguir en el campo para ayudar al equipo con un vendaje especial, pero finalmente ha tenido que pedir el cambio.