El precio a pagar por Copete en el Valencia CF

Copete llegó al Valencia por un precio demasiado alto para 'un central suplente del Mallorca'. Hasta ahí todo es cierto. También que en sus primeros partidos en Mestalla se mostró nervioso y no le salieron las cosas como se podía esperar en lo individual. También cierto. Pero en ese momento lo incomprensible era que muchos de los pitos cuando él jugaba era que fueran para él y no para quien decidió hacer el desembolso. Porque Copete desde que ha llegado al Valencia ha demostrado ser un buen profesional, un currante y un jugador que ha asumido cada rol que le ha tocado vivir en Mestalla desde su llegada. Incluido el último en el Coliseum, donde volvió a ser uno de los mejores del equipo, como ha sido en los últimos meses a pesar de que el equipo no encontraba el camino a la victoria.

Copete y Guerra, en uno de los entrenamientos semanales antes de viajar a Burgos / VCF Media

Copete despejó hasta en 10 ocasiones, ganó tres de los cuatro duelos áreos, tapó centros laterales, sacó al equipo de la zona cuando debió hacerlo y además mostró carácter, junto a Pepelu, cuando había que perder tiempo y Juanmi tocó a Dimitrievski. El andaluz fue de los mejores jugadores ante el Getafe y también lo ha sido en otros muchos partidos de los últimos meses, donde se le ha visto más seguro, contundente y con un rol con el que está cumpliendo a la perfección.

Es de justos reconocer que en el fichaje por el central, el precio a pagar por el propio Copete es casi tan alto como el que el Valencia CF pagó por él. Porque el andaluz no es culpable de la planificación deportiva, tampoco de los problemas económicos de la entidad y mucho menos de que se gastara más en él que en otras posiciones. Él se ha limitado a trabajar como toca en el día a día y el cuerpo técnico valora muy positivamente cuál fue su actitud tras perder el sitio en el arranque de temporada. También el cómo ha respondido con la lesión de Diakhaby e incluso su capacidad de liderar la zaga cuando ha hecho falta, como es el caso de este domingo en Getafe.

Los distintos roles

Copete arrancó siendo titular mientras se esperaba a Diakhaby. No empezó bien y acabó perdiendo el sitio. Además, Diakhaby fue titular contra el Getafe en la ida y marcó gol. El 6-0 contra el Barcelona, en el que sí fue titular, le condenó al banquillo y se tiró sin jugar contra Athletic, Espanyol y Oviedo. Tres duelos en los que el Valencia tampoco estuvo demasiado bien más allá de conseguir 4 de 9 puntos. Sin embargo, desde el día del Girona, Copete es un fijo titularidad tras titularidad y la sensación de que hay que separar lo que se pagó por él, por el rendimiento que da él en lo personal.

Copete se acerca a Hugo Duro para celebrar con él su gol en el 92, el del empate ante el Sevilla FC / LaLiga

El único sano en estos momentos

El central del Valencia es el único que está aguantando ese caos que hay en estos momentos en el eje central. Diakhaby estará unos meses fuera y la realidad con él es que cuando ha jugado tampoco ha estado mejor que Copete. Tárrega, que no está viviendo su mejor temporada, ha terminado de romperse tras llevar un tiempo fuera por lesión. Y Cömert, que se hizo pruebas este mismo domingo antes del encuentro, no está al cien por cien y se prefirió no arriesgar.