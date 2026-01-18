El Valencia Mestalla pierde una oportunidad ante el Porreres (1-1)

El VCF Mestalla vio frenada su gran dinámica este domingo al empatar a uno en su visita a la UE Porreres en un duelo marcado por altibajos y una sensación final de oportunidad perdida, ya que el equipo tenía ante sí la opción de poner tierra de por medio con el descenso al enfrentarse al penúltimo clasificado, pero el hecho de no encajar primero y no ser capaces de arovechar la superioridad numérica en la segunda parte privó al equipo de ganar un encuentro en el que se estrenó Fontanet como goleador y debutó el prometedor Hugo Fernández.

El filial valencianista salió con la intención de presioar arriba y de mandar con el balón, aunque sin ocasiones realmente peligrosas. Se adelantó equipo local gracias a Rodrigo, que después de un balón suelto dentro del área, sorprendió a la defensa y batió a Nil Ruiz para adelantar a la UE Porreres.

La respuesta de Fontanet

El Mestalla reaccionó rápidamente. Joel Fontanet aprovechó una buena asistencia para empatar el choque antes del descanso con un testarazo preciso que puso justicia en el marcador a la vista de lo visto sobre el césped. Poco después, la expulsión de Xisco Garí por parte del conjunto local, tras derribar a Lucas Núñez cuando se quedaba solo ante el portero, dejó al Porreres con diez hombres para la segunda mitad, una situación que el equipo mestallista estaba obligado a aprovechar y que le ponía el enucentro de cara.

Insuficiente segunda parte

Con superioridad numérica, los de Miguel Ángel Angulo monopolizaron la posesión de la pelota. Sin embargo, el equipo de Angulo se mostraba incapaz de profundizar en sus acciones y poner a prueba al portero al margen de un gran remate de Hugo Fernández.

Lo rozó sobre la bocina el conjunto valencianista después de una gran acción de Jaume Durá, pero con todo de cara Mario Domínguez no acertó a rematar. El colegiado pitó el final de la contienda y el filial valencianista se acabó conformando con un punto.