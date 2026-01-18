Lesión de Tárrega y 'sorpresón' de Corberán con el sustituto en la defensa

El Valencia CF sigue con sus habituales problemas en defensa. Pero esta vez todavía más graves. Corberán ya perdió hace semanas a Diakhaby y ahora ha perdido a Tárrega en el Coliseum Alfonso Pérez, quien después de llevar tiempo con molestias ha dicho basta. Eso sí, el '5' valencianista lo ha intentado de todas formas y es que después de romperse y que incluso el médico apostara por el cambio, el de Aldaia apostó por seguir sobre el césped. A pesar de eso ha durado apenas unos minutos sobre el campo y en el minuto 30 ha abandonado el campo.

La lesión de Tárrega apunta a ser un problema mayúsculo para el futuro más inmediato del conjunto de Corberán. Por muchos motivos, entre ellos porque mete todavía más presión en el mercado de fichajes. El club a día 18 todavía no ha firmado un central, a pesar de que lleva unos meses rastreando el mercado de centrales. Ni con la lesión de Diakhaby consiguieron acelerar a pesar incluso de que Corberán pedía a gritos un nuevo refuerzo. Y lo peor es que Tárrega, que se ha lanzado al suelo por molestias en su rodilla izquierda, apunta a ser baja contra el Espanyol, otra final para el cuadro valencianista.

Pruebas de Pepelu

El entrenador valencianista ha apostado por Pepelu como solución de urgencia en la defensa en lugar de apostar por Cömert, el teórico cuarto central y que jugó, sin ir más lejos, en Copa del Rey hace tan solo unos días. También en LaLiga contra el Atlético de Madrid. En cualquier caso, el técnico ya había probado en entrenamientos la solución de Pepelu como central, tanto en la última semana como en los últimos meses en semanas en las que había dudas por el estado físico de algunos de los centrales.