Aurèle Amenda, central en la lista del Valencia CF, presiona a su club para salir cedido

Aurèle Amenda, jugador con contrato en vigor hasta 2029 en el Eintracht de Frankfurt, es uno de los defensas centrales por los que el Valencia CF ha movido ficha en este mercado de enero. En un primer acercamiento, su club de origen se ha mostrado reacio a ceder a un jugador por el que pagó caso diez millones de euros hace año y medio. Ahora, según las últimas informaciones en Alemania, el zaguero internacional suizo estaría presionando al Eintracht para que se abra a la posibilidad de un préstamo hasta final de temporada.

La mayoría de equipos que han contactado con el entorno de este joven defensa lo han hecho interesándose en una cesión hasta el mes de junio. Una alternativa, además, que encaja en los deseos del futbolista, cuyo pensamiento más inmediato es el de ganar minutos en la segunda parte de la temporada con la meta de poder acudir al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con la camiseta de la selección de Suiza.

Nacido en la localidad suiza de Biel hace 22 años, Amenda es un central de origen camerunés de 1,94 m, formado en la cantera del Young Boys, club en el que despuntó en la liga suiza antes de que el Eintracht se decidiera a ficharlo en junio de 2024. Actualmente, Amenda acumula 4 internacionalidades con el conjunto helvético, y tanto él como su entorno están convencidos de que si encuentra un lugar donde hacerse con la camiseta de titular acabará teniendo un sitio en la lista mundialista de Murat Yakin.

Pretendientes en Alemania, España, Italia y Francia

Aparte de que, por el momento, la dirección deportiva del club alemán no cede, y ha trasmitido a quienes han llamado a su puerta que lo que quiere es venderlo, otra dificultad añadida es la larga lista de equipos dispuestos a hacerle sitio en su once titular al suizo. En las últimas horas, desde Escocia, se ha informado no solo de la voluntad del Celtic de hacerse con él, sino también de la voluntad del futbolista de irse cedido y presionar en esa dirección a su club. Y no son los únicos, también lo quieren entidades como Mainz, Niza, Lorient y Torino en Alemania, Francia e Italia. Desde hace días, en el club son conscientes de que la opción de Amenda es complicada.

De Haas, central del Famalicao en la lista de Ron Gourlay / SD

Como Amenda, tal y como informó SUPER, el neerlandés Justin de Haas pasó también el corte y es otro de los centrales que forman parte de la reducida lista con la que el Valencia CF está atacando el mercado en su intento de reforzar la zaga. Su situación contractual, con solo cinco meses por delante ligado al Famalicao, lleva a que el objetivo de un futbolista con el que la secretaría técnica y Gourlay han negociado durante los últimos meses pueda mantenerse más allá de la actual ventana de enero.

No obstante, ante las dificultades tanto externas como internas, en forma de las lesiones de Diakhaby y Tárrega, la secretaría técnica que conformó Ron Gourlay maneja alguna alternativa más que todavía no ha trascendido públicamente.