Bossio: "Con la tradición que tenemos por la Copa en Mestalla, vamos a darlo todo"

El embajador del Valencia, Miguel Ángel Bossio, auguró un partido "disputado" entre "dos equipos coperos" en los cuartos de final de la Copa del Rey después de conocer que el equipo valencianista se enfrentará en Mestalla al Athletic.

Bossio, que estuvo presente en el sorteo como representante del Valencia, analizó la eliminatoria en la radio del Valencia: "Recuerdo la victoria de la primera vuelta esta temporada. No fue sencillo, fue disputado, como supongo que será el siguiente partido y más conociendo a su entrenador (Ernesto Valverde) y la forma de encarar los partidos". "Somos dos equipos coperos, nos incentiva mucho por la afición que empuja mucho en este certamen. Será un buen partido entre dos equipos que juegan bien al fútbol, con la importancia de estar en casa porque, sin ninguna duda, la afición participa muchísimo dentro de esta eliminatoria", comentó el uruguayo.

A su vez, el embajador del Valencia reconoció que a estas alturas de la competición "cualquier rival es difícil" pero agregó que "tenemos mucha fe en nuestro equipo porque esperamos que la victoria en Getafe sea un punto de partida en Liga y en confianza".

"El camino es corto hacia la semifinal y la final, eso automáticamente mentaliza a todo nuestro equipo, tanto a los jugadores como aficionados. Con la tradición que tenemos nosotros en Mestalla, vamos a darlo todo", agregó.

El exjugador valencianista contó que se han saludado y deseado suerte con los representantes del Athletic presentes en el sorteo. "Es lo típico que hacemos todos. Cualquier enfrentamiento va a ser difícil, siempre hay preferencias. A mí no me hubiese disgustado el Barcelona por la espinita clavada (del año pasado, perdieron 0-5 en Mestalla)", comentó.

Umar Sadiq, con los compañeros tras anotar su gol al Burgos / SD

Pensando primero en el Espanyol

Pero, por último, Bossio puso la mirada en el siguiente partido de Liga este sábado ante el Espanyol: "Ahora que ya tenemos identificado al rival, lo importante es centrarse en el fin de semana que es lo próximo y muy importante para nosotros para continuar en la dinámica de ganar partidos". "Cuando llegue el momento del partido de la Copa del Rey la afición se va a volcar llenando el campo como lo hace en Liga", finalizó. El partido se celebrará entre los días 3, 4 y 5 de febrero.