El Brentford abre la puerta a Onyeka: "Entiendo perfectamente su salida"

El Valencia CF trabaja para fichar un central de forma urgente, pero sin olvidarse del mediocentro. El club ya a llamado a la puerta de varios jugadores para reforzar el centro del campo con músculo. Wilfried Ndidi (Besiktas) y Frank Onyeka (Brentford) son dos de las opciones que la entidad de Mestalla tiene encima de la mesa. En este sentido, el técnico del Brentford Keith Andrews se ha referido este fin de semana a la inminente salida de su mediocentro en el mercado de invierno. El entrenador ha reconocido abriertamente que "entiende perfectamente su salida".

El entrenador del Brentford Keith Andrews ha confirmado la postura del club respecto a la salida de Frank Onyeka. Tal y como recoge el Herald, el jugador de 28 años desempeñó un papel clave en el camino de Nigeria hasta las semifinales de la Copa África, donde quedó eliminado por la anfitriona Marruecos en la tanda de penaltis. Sobre su situación, Andrews afirmó: “Naturalmente, ha tenido menos minutos, veremos qué ocurre en este caso, porque sé que Frank tiene muchas ganas de jugar con más regularidad de lo que lo ha hecho, y lo entiendo perfectamente”.

Andrews ha recalcado deseo de “reducir” la plantilla, y la probable salida de Onyeka sería el primer paso en esa dirección. “Creo que hay que encontrar un equilibrio entre ser justos con la gente, con los jugadores que no han jugado tanto como les gustaría”, explicó. “Si no los veo teniendo un papel importante en el próximo tramo de la temporada, estudiaríamos (una salida)”.

El Valencia no es el único equipo interesado en el fichaje del mediocentro nigeriano. El mediocentro del Brentford ha despertado el interés de equipos del Championship como el Birmingham City y el Coventry City.

Ndidi, lesionado