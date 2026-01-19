En busca de un nuevo 'Guedesazo'

En un momento negro en la historia del Valencia CF, la Copa del Rey emerge como la única competición capaz de encender la llama de la ilusión en el valencianismo. A pesar de que la extrema situación liguera le puede impedir estar del todo enfocado en el torneo del KO, el conjunto de Mestalla ha ido pasado las eliminatorias de forma sólida contra los rivales de menor entidad y el primer sorteo en el que le 'cae' un Primera División traerá al coliseo de la Avenida de Suecia el rival de la última noche realmente alegre que ha tenido el valencianismo.

El Athletic Club de Bilbao será el contricante a batir en los cuartos de final de la Copa del Rey. Nada más salir el cruce, la memoria del valencianismo ha hecho una conexión inmediata con las semifinales coperas de 2022 en las que el conjunto vasco fue el último escollo a superar por los de José Bordalás en su camino al estadio de La Cartuja.

Gol estratosférico de Guedes

Aquel día, Mestalla se vistió de gala para su último gran partido y a pesar de no partir como favorito, la magia de las grandes noches del templo blanquinegro llevó en volandas al equipo a jugar la final copera. La portería a cero y un gol estratosférico de Gonçalo Guedes, que sacó a relucir el cañón desde la frontal del área, sirvieron para ganar 1-0, batir a Julen Agirrezabala y prender la mecha de la pasión en las gradas.

El 'Guedesazo' devolvió la gloria por unos días a un club al que se la han arrebatado y llevó a la afición en masa a La Cartuja. El equipo cayó en penaltis contra el Real Betis, pero el Valencia CF pudo volver aunque fuera por una noche al lugar que le corresponde por historia que es a jugar finales y pujar por títulos.

Una posible luz en la oscuridad

Este año, a pesar de que el club ha seguido con su degradación en las últimas temporadas y tiene que lidiar con un contexto liguero que se presta mucho menos a priorizar la Copa, este torneo le regala de nuevo la oportunidad de sentirse poderoso con Mestalla de su lado. Se buscan voluntarios para un nuevo 'Guedesazo'.