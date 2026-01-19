Dimitrievski se pronuncia tras la victoria en Getafe... ¿con mensaje?

Ganar al Getafe supuso para el Valencia CF regresar a la senda de la victoria en Liga tras seis partidos consecutivos sin hacerlo y romper, además, con la desastrosa dinámica del equipo de Carlos Corberán lejos de Mestalla.

Otra de las noticias positivas fue dejar la portería a cero, incluso con el contratiempo de la lesión de Tárrega, otra de las muchas asignaturas pendientes que tiene el Valencia esta temporada. No encajar es el mejor refuerzo para el equipo y, sobre todo, para un Stole Dimitrievski que ha tenido que asumir la titularidad tras la lesión de Julen Agirrezabala. El macedonio, aunque no sufrió demasiado, disputó un buen partido, aportando seguridad en todas sus acciones.

Reacción en redes

Tras sumar otro partido con el Valencia, esta vez pudiendo celebrar una victoria, Dimitrievski publicó un corto mensaje pero con significado en sus redes sociales. "El camino es largo. Amunt Valencia".

Situación complicada en verano

Cabe recordar que Dimitrievski estuvo muy cerca de salir el pasado verano cuando el club se lanzó a por la incorporación de Julen Agirrezabala. El macedonio, que ya tuvo que conformarse con la suplencia cuando Mamardashvili se quedó un año más en la temporada 2024/25, pensaba que su momento de ser titular en el Valencia llegaría este curso, pero la preferencia de Corberán por otro guardameta lo cambió todo.

En verano no le faltaron pretendientes, sobre todo en Arabia, donde varios equipos apostaban fuerte, pero finalmente ninguna propuesta le convenció y terminó aceptando su rol aunque con fuerzas de pelear por la titularidad en Mestalla.

Dimitrievski, portero suplente del Valencia, que jugará los partidos de Copa / VCF Media

Teniendo en cuenta ese contexto, su mensaje en redes sociales puede entenderse tanto a nivel colectivo, de equipo, con el Valencia pasando por un momento complicado, como a nivel individual. Dimitrievski no pasó por sus mejores momentos en verano pero ahora tiene la oportunidad de demostrar su nivel siendo titular.