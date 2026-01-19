Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | Sigue el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey

Son ocho los equipos que entran en el sorteo de Copa, destacando la presencia del Albacete tras eliminar al Real Madrid

Imagen de un sorteo de la Copa del Rey en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas

Javier Bengoa

El sueño de la Copa sigue intacto para ocho equipos, incluido el Albacete de LaLiga Hypermotion. El Valencia CF de Carlos Corberán, que por fin ganó fuera de casa ante el Getafe CF, ha logrado un respiro en forma de tres puntos para salir de los puestos de descenso. Este lunes 19 de enero a partir de las 13 horas viviremos el sorteo de los cuartos de final de Copa del Rey en directo desde las instalaciones de la RFEF.

¿Cuándo se juega los cuartos de final de Copa?

Todos los enfrentamientos de cuartos de final de la Copa del Rey se disputarán entre los días 3, 4 y 5 de febrero. Los de Corberán, en plena crisis de resultados, tendrán que disputar dicho choque días después de medirse al Betis en La Cartuja y al Real Madrid en Mestalla. En este nuevo sorteo se mantiene también el criterio donde los equipos de inferior categoría (sólo queda el Albacete) siempre jugarán el partido en su estadio ante los equipos de superior categoría. Recordemos que esta ronda seguirá siendo a partido único y sólo semifinales tendrá duelo de ida y vuelta.

Los jugadores del Real Madrid, tras caer ante el Albacete en Copa.

Posibles rivales del Valencia CF en cuartos

