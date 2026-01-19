Gayà, marca registrada en goles de 'picadita': Sus vídeos contra Islas Feroe, Cádiz y Getafe

El gol de 'picadita' por encima del portero es marca registrada de José Luis Gayà. No es la primera vez que el capitán del Valencia CF marca de vaselina. El de Pedreguer ya lo ha hecho en tres ocasiones, dos con la entidad de Mestalla y otro con la selección española precisamente en su estreno como goleador de la Absolita. Fue en 2019 contra Islas Feroe (4-1) a pase de Asensio. Los dos siguientes llegaron como valencianista ante el Cádiz en 2023 a pase de Amallah y este domingo frente al Getafe con asistencia de Ugrinic. Estas han sido sus tres toques sutiles marca de la casa que acabaron en gol:

Islas Feroe

El lateral izquierdo del Valencia CF se estrenó como goleador de la selección española en 2029 con un gol muy parecido. Corría el minuto 71 contra Islas Feroe. Controló un balón al espacio de Asensio, se plantó delante de la portería, alzó la cabeza y en una maniobra exquisita con el exterior de su bota izquierda levantó la pelota por encima del portero.

Cádiz

Marcó un espectacular gol de vaselina el 23 de octubre de 2023 en la victoria del Valencia CF por 2-0 ante el Cádiz en Mestalla. El capitán valencianista anotó en el minuto 4, aprovechando un pase de Amallah para superar a Jeremías Ledesma con una toque sutil técnica "brutal". Así se vivió en DAZN:

Getafe

Gayà apareció en Getafe apareció para dar un golpe de timón y conseguir la primera victoria fuera de casa, sacando al equipo del descenso con un gol de muy bella factura. El '14' defininió como un maestro con otra gran 'picadita' frente a David Soria, anotando un gol de esos que puede cambiar el sino de una temporada.

Corberán destactó el valor del gol y de su golpeo "impropio de un lateral". "Tiene muchísimo valor. Gayà es un ejemplo de sentimiento valencianista. Se alegra por lo bueno y sufre mucho por lo malo. Le ha tocado sufrir mucho en los últimos años. Ha sido una acción genial, impropia de un lateral".