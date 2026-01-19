Horario confirmado para el Valencia-Athletic de Copa en Mestalla

Ya hay horario para el Valencia-Athletic de cuartos de final de la Copa del Rey en Mestalla. El equipo de Carlos Corberán se jugará el pase a semifinales el próximo miércoles 4 de febrero a las 21:00 horas. Así lo ha confirmado la RFEF a través de sus redes sociales.

La Federación también ha confirmado los horarios del resto de partido: El Albacete-Barcelona se jugará el martes 3 de febrero a las 21:00 horas. El Alavés-Real Sociedad tendrá lugar también el miércoles 4 a las 21:00 horas como el Valencia-Athletic de Mestalla. Los cuartos se cerrarán con el Betis-Atlético de Madrid el jueves 5 a las 21:00 horas.

Los de Carlos Corberán se enfrentarán al Athletic Club de Bilbao de Ernesto Valverde en una eliminatoria con mucha tradición que se disputará a partido único en Mestalla. Mestalla acogerá un duelo clásico entre dos equipos coperos: el Valencia ha conquistado ocho títulos por los 24 del Athletic, solo superado por el Barcelona con 32. Para llegar a esta eliminatoria, el equipo blanquinegro ha dejado en la cuneta a cuatro rivales en las fases previas de la competición del KO: UD Maracena, FC Cartagena, Sporting de Gijón y Burgos CF.

Factor campo

El 'factor campo' puede ser determinante en la eliminatoria. Desde Bilbao lamentan que el partido no se celebre en San Mamés. “Todos los equipos son difíciles en esta etapa, preferíamos jugar en casa con nuestra gente, pero seguro que nos acompañan allí porque será un partido espectacular y contra un rival histórico. Vamos con mucha ilusión y con muchas ganas”, decía el jugador del Athletic Robert Navarro desde Lezama. El partido será retransmitido por Movistar.