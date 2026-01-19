Valencia CF: Estas son las probabilidades de descenso del equipo en la Liga EA Sports 2025/2026

La primera vuelta de LaLiga EA Sports 2025/2026 hace ya varios días que terminó y poco a poco se van definiendo los objetivos de los equipos de cara a final de temporada, según sus dinámicas una vez superado el ecuadro de LaLiga. Como ya es habitual en las últimas temporadas, diversas plataformas de IA deportiva analizan las probabilidades de cada equipo.

La inteligencia artificial ya ha hablado según los resultados de la primera vuelta de LaLiga. Y su veredicto no deja indiferente al valencianismo, aunque luego dependerá de lo que ocurra en el terreno de juego.. A falta de muchas jornadas, los algoritmos han analizado resultados, dinámicas, calendario y rendimiento… y han puesto al Valencia CF bajo la lupa del descenso. No es una sentencia ni mucho menos, pero sí una advertencia seria de lo que debe cambiar la dinámica del equipo de Carlos Corberán en los próximos meses. La IA no entiende de historia, ni de escudos, ni de emociones, solo de datos y los números colocan al Valencia en una pelea incómoda, exigente y sin margen para el error.

Valencia CF y sus opciones de quedarse en Primera División

Según el modelo predictivo de Opta Analyst, el Valencia CF lograría la permanencia alcanzando los 42 puntos. Esa es la frontera de la salvación que marca la inteligencia artificial a estas alturas de LaLiga. Una cifra que obliga al equipo a sumar con regularidad y a no dejar escapar partidos clave, especialmente en Mestalla, que como ya ha ocurrido en temporadas anteriores, es el fortín por el que pasa la permanencia del Valencia CF que se sitúa en un 17.32% de probabilidad.

El problema no es solo el objetivo, sino el camino. La IA detecta una irregularidad preocupante en los resultados del Valencia, con picos de competitividad seguidos de caídas bruscas y la dificultad de sumar victorias con asiduidad lejos de Mestalla. Eso complica la proyección y aumenta el riesgo en escenarios ajustados como está ocurriendo en Primera los últimos cursos.

No obstante ahora mismo según Opta Analyst el Valencia CF tendría un 8'63% de opciones de terminar 18º y un 6'55% de ser 19º. La mayor probabilidad para el Valencia CF entre la 15ª y la 16ª posición con alrededor de un 10'5% de probabilidades.

Por curiosidad respecto a las opciones europeas la IA no le da ninguna de clasificarse para la Champions League, tan solo un 0'7% para la Europa League y un 0'38% de hacerlo para Europa Conference League.

¿Cuántos puntos necesita el Valencia para salvarse según la IA?

El análisis va más allá del número mágico. La IA contempla varios escenarios posibles según rachas y enfrentamientos directos. Si el Valencia se queda por debajo de los 40 puntos, el peligro se dispara. Con 41, la permanencia dependería de terceros. Y solo con 42 o más, el modelo considera al equipo virtualmente salvado. El Valencia está ahora con 20 puntos en 20 partidos.

También influyen factores como el calendario final, los duelos directos y el rendimiento fuera de casa, uno de los grandes lastres del conjunto valencianista en los últimos tiempos. Por ejemplo en esta predicción con el Valencia CF en la 15-16ª plaza, el Sevilla quedaría por detrás con 41 unidades (con un partido menos) y el Alavés con 40 marcaría la salvación, igualado con el Getafe CF.

Predicción del superordenador de Opta sobre LaLiga EA Sports 2025/2026 / Opta

El Levante UD, condenado a rebelarse contra la IA

La otra cara del informe apunta directamente al Levante UD, al que la inteligencia artificial coloca en puestos de descenso, pese a la reacción que ha tenido el equipo desde la llegada de Luís Castro. Un pronóstico duro que no contempla una reacción suficiente del conjunto granota pese al 4 de 9 de las últimas fechas.

Sin embargo, el fútbol no siempre sigue el guion de los algoritmos, para esperanza granota. El Levante aparece como el equipo llamado a desafiar a la IA, a romper las predicciones y a aferrarse a la épica del Ciutat de València. Algo que, de ocurrir, podría arrastrar a otros a la zona roja… entre ellos, el propio Valencia. Así pues los datos dejan al Levante 19º con 35 puntos a cinco de la salvación y con un 61% de probabilidad de descenso.

Iker Losada, autor del gol del Levante, pelea un balón con Omar El-Hilali / Edu Ripoll

Datos fríos, alerta real para Valencia CF y Levante UD

La IA no sentencia, pero avisa. Y el aviso es claro: el Valencia CF no puede relajarse. Cada punto cuenta.. La lucha por evitar el descenso está más abierta que nunca y los márgenes son mínimos.

El Valencia CF se dejó un empate contra el Elche en Mestalla en un partido clave / M. A. Montesinos

El fútbol se juega en el césped, pero los datos ya han encendido la alarma. Ahora le toca al Valencia demostrar que, una vez más, es capaz de sobrevivir cuando nadie lo da por hecho.