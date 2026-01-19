Otra baja importante para el Athletic en Mestalla de cuartos de final de Copa del Rey

Valencia CF y Athletic Club se verán las caras en Mestalla con motivo de la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey. Para la cita todavía quedan algo más de dos semanas, pero ya se van conociendo varios jugadores que serán baja segura y otros, salvo sorpresa, tampoco podrán llegar.

El cuadro de Corberán tiene las bajas de larga duración de Agirrezabala y Diakhaby, además de la de Thierry. Además, resulta complicado que César Tárrega llegue a la cita copera. Por parte del Athletic, Ernesto Valverde ya sabe que no podrá disponer de Paredes por sanción, además de Yeray por su sanción por dopaje. Otros como Eguiluz, Prados siguen su largo proceso tras sendas roturas del ligamento cruzado.

El delantero del Athletic Bilbao Iñaki Williams se lamenta durante el encuentro correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports entre el CA Osasuna y el Athletic Club de Bilbao en El Sadar / EFE

El Athletic espera altas y bajas para Mestalla

Si no ocurre ningún imprevisto, se espera que tanto Laporte como Vesga se recuperen a tiempo, así como Sannadi tras ser operado del menisco. Más miedo hay con Iñaki Williams, una de las piezas más determinantes del equipo. Una lesión en el tríceps sural de grado leve-moderado le dejará fuera de los terrenos de juego durante un par de semanas. Este domingo se retiró del entrenamiento y está pendiente de evolución para saber si puede llegar a tiempo del duelo copero de Mestalla.