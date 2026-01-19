Valencia-Athletic: A noventa minutos en Mestalla de una semifinal de Copa

El Valencia CF ya conoce el rival para los cuartos de final de la Copa del Rey. Los de Carlos Corberán se enfrentarán al Athletic Club de Ernesto Valverde en una eliminatoria histórica y copera que se disputará a partido único en Mestalla. La eliminatoria, con VAR como en la ronda previa, se jugará entre los días 3, 4 y 5 de febrero.

El equipo blanquinegro ya ha dejado en la cuneta a cuatro rivales en las fases previas de la competición del KO: UD Maracena, FC Cartagena, Sporting de Gijón y Burgos CF. Las otras tres eliminatorias son las siguientes:

Albacete-Barcelona

Alavés-Real Sociedad

Betis-Atlético

El Athletic es uno de los tres equipos a los que ha ganado el Valencia CF de Corberán esta temporada en LaLiga junto al Getafe (por dos ocasiones) y al Levante.

Desde Bilbao lamentan que el partido no sea en San Mamés. "Todos los rivales son difíciles, preferiamos jugar en casa, pero con mucha ilusión", decía el jugador del Athletic Robert Navarro,