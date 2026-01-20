Cañizares: "Si, de verdad, Corberán interviniera en los fichajes ya habría firmado más jugadores"

Santiago Cañizares, leyenda de la portería del Valencia CF y uno de los comentaristas deportivos más reputados del país, regresó anoche a 'La Banda' de 'À Punt' con las pilas cargadas. La intervención del de Puertollano fue una de las claves del récord de audiencia (5,5 %) del programa de información y tertulia que presenta el periodista Dani Meroño. Estandarte de la crítica a la administración Lim al frente de la entidad de Mestalla, como de costumbre, Cañizares no se mordió la lengua a la hora de opinar de la actualidad valencianista. Esta vez, con el mercado de fichaje en marcha, el exportero habló del supuesto poder del entrenador, Carlos Corberán, en el mercado de fichaje, así como de las posibilidades del equipo en la Copa del Rey o la situación por la que pasa José Gayà, al que un sector de la afición ha atacado a lo largo de esta temporada 2024/25.

Satisfecho por el triunfo del Valencia en Getafe, y por el hecho de encadenar dos victorias con la portería a cero, el exportero internacional reconoce un pequeño alivio clasificatorio para el conjunto blanquinegro. No obstante, prefiere no ocultar la realidad del club, decimoséptimo en la Liga. "Son tres puntos que sirven como respiro, pero no dejan tranquilidad deportiva. El equipo no jugó bien y, si pensamos en una segunda vuelta plácida, deberíamos ver al menos tres equipos peores que el Valencia, y ahora mismo no los veo. Hay muchos equipos implicados en el intento de no caer en esa tercera plaza de descenso", valoró.

"Un fin de semana puedes ganar, pero aquí el problema, el quiste, está instalado en la dirección del club. Esta gestión nos lleva a una situación crítica a largo plazo, sin saber dónde está el suelo", afirmó, y añadió: "Es estupendo ganar dos partidos, la ilusión de la Copa, salir del descenso... pero el problema persiste y no debemos desviar el tiro", alertó a los comunicadores con los que compartió espacio televisivo. "Es Peter Lim y la gestión que nos mantiene en un Valencia de mínimos, contando miseras en vez de estar hablando de metas trascendentes y realmente importantes".

Uno de los debates más calientes de la noche llegaría al tratar la figura del técnico, Carlos Corberán, y su incidencia en el mercado de fichajes. Cañizares es crítico con el rendimiento del equipo bajo la dirección del de Cheste, aunque aclara que el club no sufre un mal de banquillo. "El equipo no está consiguiendo objetivos y la idea del entrenador no está calando. Fracasa. No lo echan ni se plantean echarlo porque ha costado dinero, no hay que olvidar que hubo que pagar por su rescisión de contrato para traerlo", apuntó.

¿Problema de entrenador?

"El problema no es cuestión del entrenador, cuando un club está tan mal es porque hay mucha gente que no está haciendo bien su trabajo, y al revés, a principio de los 2000 hubo mucha gente fuera del campo que eran muy buenos profesionales y ayudaban a mejorar los rendimientos de los futbolistas. Lo que pasa es causa del deterioro del club, es algo objetivo, no una opinión. No hay más que verlo. El punto de inflexión real sería que se fuese Lim, reactivar las críticas al máximo accionista, lo que no han hecho los políticos ni quien entregó el club en bandeja al singapurense, ni tampoco quien queda ahora, que no se haga distraer al aficionado con otras cosas, que el seguidor quiera que no se le engañe ni se ls distraiga con la Copa, Sadiq, que tenga claro quién le hace padecer y arrastra el escudo por la liga española", explicó.

Cañete fue más allá al poner en duda la opinión de uno de los contertulios, que aseguró que el entrenador interviene "mucho" en la política de fichajes del club. "No creo que esté participando en el mercado de invierno... (sigue tras ser interrumpido) Mucho, no. Estoy convencido de que si por él fuese algún jugador más habría ya entrenando a sus órdenes (vuelve a ser interrumpido). Tú sabrás más que yo, que tienes acceso a la gente de dentro. Pero si estuviera interviniendo en el mercado hubiese firmado jugadores, entiendo que lo que hace es opiniar, pero el que tiene firmar no le está haciendo caso, se está perdiendo tiempo por ahora...", sentenció.

Sobre un posible sustituto para Corberán en el banquillo, el portero campeón de las Ligas 2002 y 2024, comentó que "el Valencia CF es tan grande que aun hoy hay entrenadores que se palean por venir, aunque luego todos acaban arrepintiéndose".

Defensa de Gayà

En cuanto a las críticas hacia José Luis Gayà, el exjugador puso en valor el valencianismo del lateral izquierdo: "Demostró su compromiso en el mejor momento de su carrera, cuando pudo marcharse y decidió quedarse. Eso es para quitarse el sombrero". No obstante, admitió que el contexto actual no es sencillo para el capitán, que "eligió cargar con ese peso y ser capitán de este Valencia, y eso tiene consecuencias". "Gayà ha podido y sigue pudiendo jugar en más y mejores equipos, pongo en valor su valencianismo, yo no me hubiera quedado con esta gestión, pero si te quedas lo tienes que asumir", agregó Cañizares, que considera que "hay gente que se le va la cabeza con el elogio y la crítica" y aconsejó al '14', al que ve con "una palidez emocional" que no le gusta, "estar al margen de todo eso". "A mí me insultaron cantidad de veces también en Mestalla, lo que pasa es que el global acabó siendo de muchos más elogios, pero en una época en que el insulto a todos los niveles estaba mucho más tolerado que hoy en día".

La Copa y el Athletic

Finalmente, sobre los cuartos de final a partido único en Mestalla ante el Athletic Club (4 de febrero, 21:00 horas), 'Cañete' entiende la ilusión del valencianismo, insiste en que no debe servir para desviar el foco y apuesta por "el mejor once" como recompensa a la afición. "La Copa no es la solución. Hay que poner el mejor once y competir siempre. Respetar el escudo es honrar a una afición que merece irse a casa contenta". Además, rechaza que la carga de partidos sea una excusa para rotar en la Copa. "No se juega Europa y cualquier equipo puede alinear a los titulares. No hay problema en pedir un sobreesfuerzo por un día. Competir todos los partidos es una obligación, hay un escudo que respetar", concluyó.