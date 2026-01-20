COMUNICADO oficial del Valencia CF: Parte médico de César Tárrega

El Valencia CF ha emitido este martes el parte médico sobre el estado físico de César Tárrega. El central tuvo que retirarse antes del descanso del partido del pasado domingo en Getafe con la rodilla izquierda vendada. La lesión que padece el defensa de Aldaia es un "esguince" de ligamentos que lo mantendrá apartado de los terrenos de juego alrededor de tres semanas.

La lesión de César Tárrega, un fijo en los planes del entrenador, Carlos Corberán, desde la lleada del de Cheste al banquillo hace algo más de un año aumenta las urgencias de reforzar el eje de la defensa en esta ventana del mercado de enero.

Este es el comunicado médico que ha emitido el club en relación con el percance padecido por el jugador el domingo en la primera jornada de la primera vuelta de la Liga:

Parte médico el club sobre la lesión de Tárrega

"Tras las pruebas realizadas, el jugador del Valencia CF, César Tárrega, padece un esguince del ligamento colateral medial de su rodilla izquierda, sufrido durante el partido de este domingo frente al Getafe CF.

El central valencianista seguirá un plan terapéutico médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica, que le permita reincorporarse con el resto del equipo".

En estos momentos, el cuerpo técnico únicamente tiene disponible a José Copete entre la nómina de centrales en plantilla. Mouctar Diakhaby, aquejado de una grave lesión muscular, no podrá ya participar en lo que resta de curso 25/26 y el suizo Eray Cömert se quedó sin jugar en el Coliseum por unas leves molestias.

Noticias relacionadas

Ante esta situación, la necesidad de contratar, al menos, un central en las menos de dos semanas que restan para el cierre de mercado es máxima. Entre los nombres que maneja el club se encuentran el del neerlandés Justin de Haas, con el que se ha negociado así como con su club, el Famalicao, y el suizo Aurèle Amenda, quien está en búsqueda de una cesión por parte de su club, el Eintracht, para poder hacerse sitio en su selección de cara al Mundial.