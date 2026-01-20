Corberán recupera un central: La urgencia del Valencia CF por fichar no cambia

Novedades en el entrenamiento vespertino en la ciudad deportiva de Paterna. El central del Valencia CF Eray Cömert se ha incorporado al grupo la sesión de trabajo de este martes por las tardes. El central suizo se ha recuperado de las molestias que le impidieron jugar el domingo contra el Getafe CF en el Coliseum y, a la espera de fichajes, estará a disposición Carlos Corberán el sábado contra el RCD Espanyol.

Cömert viajó a Getafe el fin de semana, pero sin estar a disposición de Corberán. Así lo explicó el entrenador a la finalización del partido: "Viajó con molestias, ha probado esta mañana en el hotel y los médicos y él han decidido que no jugara porque estaba lesionado. A partir de ahí, podíamos apostar por Panach, un central joven, pero preferimos a Pepelu, que demostró que supo adaptarse a una posición que no es la suya porque no había jugado ahí más que un partido en Copa".

"Cömert tiene un problema en la cadera, que le impide irrigar bien el tendón de los isquiotibiales. No es lesión en sí, si no dificultad para jugar y recuperarse", añadió Corberán.

En plena emergencia por la falta de centrales, el técnico recupera a Cömert de cara al partido del sábado en Mestalla. Pepelu es la otra opción a la espera del fichaje en el centro de la defensa. Solo Copete, con cuatro amarillas, está 'sano'.

Sin Dani Raba

Corberán sigue sin recuperar a Dani Raba. El cántabro se ha perdido los dos últimos partidos de Copa contra el Burgos CF y de Liga frente al Getafe CF por culpa de unas molestias musculares en el sóleo.

Minuto de silencio

La primera plantilla masculina del Valencia CF ha realizado un sentido minuto de silencio, previamente al arranque del entrenamiento vespertino de hoy, en memoria de las víctimas del fatídico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba).