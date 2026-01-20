Guido Rodríguez: Experiencia y carácter posicional para el pivote
El Valencia CF está cerca de contratar al argentino de 31 años, que se desenvuelve como '6' puro y que cuenta con una dilatada carrera en el fútbol profesional
El Valencia CF se encuentra ultimando el fichaje de Guido Rodríguez para que sea su pivote de aquí a final de temporada. Si la operación cristaliza, el argentino llegará para ocupar una demarcación clave en la que el equipo necesitaba una apuesta importante después del rendimiento fallido de Baptiste Santamaria y la dependencia del buen nivel de Pepelu, mejor en los últimos meses de competición que en los primeros.
Con el argentino el Valencia fichará un perfil claro, inequívoco, un pivote posicional puro. El exjugador del Betis destaca precisamente por su talante táctico, su capacidad defensiva y para equilibrar el centro del campo, lejos de ser un estilo de centrocampista híbrido o indefinido que no ha acabado de cuajar en Mestalla.
Futbolista sólido a nivel defensivo
El jugador, que presenta una importante envergadura (1'84), destaca por su capacidad para ir al suelo y eficacia a la hora de disputar el balón. A nivel físico tiene un rendimiento importante, mientras que con el balón en los pies es un jugador correcto, que no tiene entre sus principales fortalezas la elaboración y visión de juego, pero su toque de balón no es tampoco una debilidad importante.
Jugador contrastado
Más allá de ser un perfil puro, quizás lo más interesante para un Valencia que lucha en la zona baja, lo más importante del fichaje de Guido sea la experiencia. El argentino tiene 31 años y aunque no ha sido capaz de hacerse con el puesto en el West Ham, su trayectoria es muy extensa y en su paso por el Real Betis su rendimiento fue notable, convirtiéndose en una pieza importante y ganándose el salto a la Premier League.
30 veces internacional con Argentina
En ese periodo, Guido consiguió también dar el salto a la selección albiceleste, siendo parte del plantel ganador de la Copa de América dos veces y del Mundial de fútbol en Qatar. Sin ser de los 'primeros espada', entre otras cosas porque en su posición hay jugadores como Leandro Paredes y Enzo Fernández, pero cuenta con 30 partidos con Argentina a sus espaldas.
