El Valencia - Real Madrid, el domingo 8 de febrero a las nueve de la noche

El Valencia CF sabe desde este mediodía el horario del partido que le medirá al Real Madrid en la jornada 23 de la Liga. El encuentro de la segunda vuelta se jugará en Mestalla y tendrá lugar el domingo 8 de febrero a las 21:00 horas de la noche. Así, el choque entre blanquinegros y blancos será el penúltimo de una jornada que terminará el lunes, también a las nueve de la noche, con el Villarreal - Espanyol.

Por lo tanto, el conjunto de Carlos Corberán ya conoce totalmente el calendario que tendrá que afrontar en una semana en la que habrá tres partidos muy exigentes, entre ellos, los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Athletic Club.

Febrero empieza exigiendo al Valencia CF

Febrero comenzará para el Valencia visitando el domingo 1 al Real Betis en La Cartuja, debido a las obras de remodelación de su estadio, el Benito Villamarín. Este choque con los verdiblancos arrancará a las 16:15 horas de la tarde.

Los partidos de la jornada 23 de LaLiga / LaLiga

Mestalla debe ser clave

Después, llegará la hora de Mestalla. Dos partidos consecutivos en casa: Athletic Club, en Copa, y en la Liga, el Real Madrid. Los cuartos de final de Copa contra los 'leones', a partido único, se disputarán el miércoles 4 de febrero desde las nueve de la noche. A la misma hora, el domingo 8, el Real Madrid será quien visite al Valencia en la jornada 23 de la Liga.

Los bilbaínos, precisamente, recibirán el domingo 8 de febrero la visita del Levante UD a las 16:15 horas en San Mamés. Mientras tanto, el Elche CF se las verá con la Real Sociedad en Anoeta el sábado a las 21:00 horas.

Antes de todo este serial de tres encuentros en apenas una semana, los de Corberán deben vérselas este próximo sábado, 24 de enero, en Mestalla frente al RCD Espanyol a las 16:15 horas.