LaLiga denuncia dos cánticos contra el Valencia CF y Hugo Duro

LaLiga ha denunciado dos cánticos que se produjeron durante el Getafe-Valencia del domingo en El Coliseum. Tal y como recoge el informe, durante el minuto 17 se cantó de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico “Puta Valencia”. En el minuto 58 desde la grada del Coliseum se entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 7 segundos el cántico “ Hugo Duro, hijo de puta” , dirigido al jugador valencianista. Tras la disputa de la jornada 20 de LALIGA EA SPORTS y de la jornada 22 de LALIGA HYPERMOTION se ha procedido a la remisión a los organismos anteriores de las siguientes denuncias, entre ellas la del Valencia CF:

PARTIDO GETAFE CF – VALENCIA CF CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA JORNADA DE LA TEMPORADA 2025-2026 DE LALIGA EA SPORTS, CELEBRADO EL 18 DE ENERO DE 2026 EN EL ESTADIO COLISEUM A LAS 14:00 HORAS

1. En el minuto 17 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en el Fondo Sur Bajo, sector J, tras la portería de ese fondo y por encima de unas pancartas con los lemas "Comandos 94" y “Cachorros", entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico “Puta Valencia”.

2. En el minuto 40 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en el Fondo Sur Bajo, sector J, tras la portería de ese fondo y por encima de unas pancartas con los lemas "Comandos 94" y “Cachorros", entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico “Los años van pasando y todo sigue igual, jugando por Europa y vosotros contra el filial, alé, alé, alé y puta Leganés”.