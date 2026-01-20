Nueva salida en el Valencia Mestalla: traspaso confirmado en el filial

El Valencia CF ha hecho oficial la salida de otro jugador de la plantilla del filial. El club blanquinegro ha confirmado este martes por la mañana el traspaso de Álex Cerdá a la UD Logroñés. El centrocampista de Alcoi, de 22 años, firmará por el cuadro riojano hasta final de temporada con una opción de renovación según ha informado el club. Asimismo Cerdá tendrá ficha sub-23 y el Valencia CF se guardará un 20% de los derechos del jugador según el portal riojano nuevecuatrouno.

“Mi llegada a Logroño ha sido muy buena. Tenía a varios compañeros en el equipo, y junto al resto del grupo, la afición y los trabajadores del club he disfrutado de una gran acogida. Vengo a intentar ayudar a alcanzar los objetivos del Logroñés, por eso espero aportar lo mejor de mí”, ha asegurado Cerdá en declaraciones recogidas en la web oficial de la UD Logroñés. Cerdá ya estuvo presente el pasado fin de semana en Las Gaunas con los que serán sus nuevos compañeros y celebró la victoria de su nuevo equipo.

Álex Cerdá en el vestuario de la UD Logroñés celebrando la victoria del pasado fin de semana / UD Logroñés

Este es el comunicado del Valencia CF

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con la UD Logroñés para el traspaso del jugador del VCF Mestalla Álex Cerdá. El club agradece al futbolista alicantino su tiempo de formación en la #AcademiaVCF y le desea suerte en esta nueva etapa

Cerdá llegó llegó en el verano de 2024 a Paterna desde el Atlético Levante tras un paso previo por el Real Unión. Con el Valencia Mestalla ha disputado 11 partidos esta temporada en los que ha anotado un gol. Además cueenta con experiencia en las inferiores de la Selección Española con las que ha jugado tres partidos.