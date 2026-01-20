El Valencia CF mantiene activa la opción Dieng: Aún hay diferencias serias para el fichaje de Guido

El Valencia CF entra en la recta final del mercado de invierno con la necesidad de fichar un central y un mediocentro como mínimo. La prioridad pasa por reforzar el centro de la defensa como consencuencia de las lesiones de César Tárrega y Moucyar Diakhaby, pero igual de importante para Carlos Corberán es apuntalar el centro del campo con un centrocampista de músculo. El club trabaja en las dos direcciones a menos de dos semanas para el cierre de la ventana de enero.

Según ha podido saber SUPER, el fichaje de Guido Rodríguez no está tan hecho como parece. Según fuentes de la negociación, todavía hay diferencias serias para que el centrocampista del West Ham se convierta en jugador valencianista. El problema, como casi siempre en la 'era Meriton, son las diferencias económicas. El Valencia, como adelantó Matteo Moretto, mantiene abiertas negociaciones con el club inglés para tratar de cerrar la cesión del argentino, aunque su llegada, a esta hora, no es fácil.

Guido no está tan hecho como parecía. De hecho, el Valencia mantiene activa la opción Aliou Dieng para reforzar el centro del campo. De hecho, el club mantiene abiertas las negociaciones con el internacional por Mali, propiedad del Al Ahly de Egipto. El futbolista, cuyo interés avanzó Sayed Nabawy, acaba contrato en junio y ahora mismo es el mejor posicionado.