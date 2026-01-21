El colmo de la portería del Valencia CF: Vicent Abril se retira del entrenamiento

El colmo en la portería. El portero del Valencia CF Vicent Abril se ha retirado del entrenamiento de este miércoles en la ciudad deportiva de Paterna. El canterano sufre unas molestias físicas, tal y como ha adelantado 'Cope Valencia', pero la idea según ha podido confirmar SUPER es que se incorpore a los entrenamientos este jueves.

Las molestias de Vicent Abril cobran mayor importancia porque ahora mismo el canterano tiene rol de segundo portero por la lesión de Julen Agirrezabala y la sanción de tres partidos de Cristian Rivero. Carlos Coberán espera que el joven guardameta se una al grupo este jueves. Mientras tanto, solo tiene un portero: Stole Dimitrievski.

Sin Rivero

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó este miércoles con tres partidos al jugador del Valencia Cristian Rivero, por su expulsión la última jornada en el campo del Getafe. Rivero fue expulsado (m. 90+6) por lanzar un balón al campo, desde el banquillo, con el juego detenido, con la intención de retrasar la reanudación del juego, según el acta arbitral.

Sin Agirrezabala

El portero titular de Corberán Julen Agirrezabala está en pleno proceso de recuperación de su lesión muscular que le mantendrá alrededor de un mes y medio. Este fue el parte médico que emitió el Valencia: "Tras todas las pruebas realizadas, el guardameta del Valencia CF, Julen Agirrezabala, padece una lesión de la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda, sufrida durante el partido ante el RC Celta de Vigo".