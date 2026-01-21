El colmo de la portería del Valencia CF: Vicent Abril se retira del entrenamiento
El canterano sufre molestias físicas aunque la idea es que se una al grupo este jueves
Mientras tanto, con Agirrezabala lesionado y Rivero sancionado, solo queda Dimitrievski
El colmo en la portería. El portero del Valencia CF Vicent Abril se ha retirado del entrenamiento de este miércoles en la ciudad deportiva de Paterna. El canterano sufre unas molestias físicas, tal y como ha adelantado 'Cope Valencia', pero la idea según ha podido confirmar SUPER es que se incorpore a los entrenamientos este jueves.
Las molestias de Vicent Abril cobran mayor importancia porque ahora mismo el canterano tiene rol de segundo portero por la lesión de Julen Agirrezabala y la sanción de tres partidos de Cristian Rivero. Carlos Coberán espera que el joven guardameta se una al grupo este jueves. Mientras tanto, solo tiene un portero: Stole Dimitrievski.
Sin Rivero
El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó este miércoles con tres partidos al jugador del Valencia Cristian Rivero, por su expulsión la última jornada en el campo del Getafe. Rivero fue expulsado (m. 90+6) por lanzar un balón al campo, desde el banquillo, con el juego detenido, con la intención de retrasar la reanudación del juego, según el acta arbitral.
Sin Agirrezabala
El portero titular de Corberán Julen Agirrezabala está en pleno proceso de recuperación de su lesión muscular que le mantendrá alrededor de un mes y medio. Este fue el parte médico que emitió el Valencia: "Tras todas las pruebas realizadas, el guardameta del Valencia CF, Julen Agirrezabala, padece una lesión de la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda, sufrida durante el partido ante el RC Celta de Vigo".
- Horario confirmado para el Valencia-Athletic de Copa en Mestalla
- El Valencia CF trabaja la llegada de Guido Rodríguez
- Corberán recupera un central: La urgencia del Valencia CF por fichar no cambia
- Aurèle Amenda, central en la lista del Valencia CF, presiona a su club para salir cedido
- El Valencia CF mantiene activa la opción Dieng: Aún hay diferencias serias para el fichaje de Guido
- César Tárrega ya tiene diagnóstico médico: Obligados a cerrar el fichaje del central
- Otra baja importante para el Athletic en Mestalla de cuartos de final de Copa del Rey
- Dimitrievski se pronuncia tras la victoria en Getafe... ¿con mensaje?