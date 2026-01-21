Durísima sanción para Cristian Rivero por su expulsión ante el Getafe

El Comité Disciplinario no ha tenido ningún tipo de piedad con Cristian Rivero, que fue expulsado en el último partido de liga frente al Getafe por perder tiempo. En el documento oficial de las sanciones, Competición recoge que el jugador lanzó un balón al terreno de juego, por lo que recibe una sanción de tres partidos.

"Tres partidos de sanción para Cristian Rivero Sabater por actuación incorrecta (lanzamiento de un balón al terreno de juego por cualquiera de los integrantes del banquillo", recite concretamente el documento.

Cabe recordar que la tarjeta roja generó bastante confusión en el momento en el que la mostró el colegiado del partido, ya que dio lugar a confusión por si había sido Hugo Duro, que estaba siendo sustituido, el que había sido expulsado. Finalmente se aclaró que había sido Rivero, por la razón mencionada, y es el portero el que debe de cumplir la dura sanción.

Problemas en la portería para Corberán

A pesar de que Rivero es un jugador sin minutos, es una muy mala noticia para Carlos Corberán, que prácticamente se queda sin margen en la portería. Y es que Julen Agirrezabala está lesionado, todavía con varias semanas por delante de recuperación. Mientras tanto seguirá jugando Dimitrievski, pero ahora sin el teórico suplente, Cristian Rivero, durante los próximos tres partidos.

Así, quien asume ahora la condición de segundo portero por si a Dimitrievski le pasa algo es Vicent Abril, del Valencia Mestalla, un guardameta muy joven pero en el que el club tiene depositadas muchas expectativas.

Obligado a reconfigurar la portería

En las últimas semanas, Valencia CF ha tenido que reconfigurar su portería ante un contratiempo inesperado. Julen Agirrezabala, que había sido titular indiscutible bajo los palos en LaLiga, sufrió una lesión muscular en un partido reciente que le tendrá varias semanas fuera de los terrenos de juego, con estimaciones que apuntan a una ausencia de al menos 4 a 6 semanas tras agravarse su problema de isquiotibiales.

La dolencia del guardameta vasco abrió la puerta a Stole Dimitrievski, hasta entonces suplente y con un protagonismo irregular esta temporada, para asumir la titularidad en la portería valencianista en los compromisos ligueros. El macedonio, que ya había vivido momentos de tensión en el club, ha sido ahora la alternativa de confianza para el técnico Carlos Corberán en un tramo clave de la competición.

La lesión de Agirrezabala y la consiguiente apuesta por Dimitrievski llegaron en un momento delicado para el conjunto blanquinegro, que busca dar un salto de confianza y resultados en LaLiga mientras gestiona un calendario exigente y un plantel con varias bajas sensibles.