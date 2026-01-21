El jugador de moda: De ser 'descartado' por el Valencia a ser la gran amenaza de Mestalla

Hace ya varios años que el Valencia CF no destaca precisamente por su ojo clínico a la hora de detectar talento, ni el que tiene en su propia casa ni tampoco el que sale a buscar fuera. Son muchos los jugadores que últimamente han hecho las maletas, la mayoría por una contraprestación irrisoria, y que ahora triunfan lejos de la capital del Turia.

El caso de Kang In Lee, que ahora suena para reforzar al Atlético de Madrid, es uno de los más evidentes. El surcoreano, perla de la cantera valencianista, se marchó a coste cero al RCD Mallorca y pocos años más tarde se ha convertido en un futbolista valorado en 40-50 millones de euros con ya una Champions League en su palmarés levantada con el PSG, uno de los mejores equipos de Europa.

Como Kang In hay otros ejemplos y algunos de ellos todavía se encuentran en la fase inicial de su explosión. Es el caso de Carlos Romero, lateral zurdo del RCD Espanyol, próximo rival del Valencia CF en liga (sábado a las 16:15h).

El lateral de moda es canterano del Valencia

Romero es uno de los laterales más en forma de LaLiga y probablemente de Europa. El curso pasado, también cedido en el Espanyol, ya dio un paso al frente en cuanto a rendimiento, pero esta temporada está destapando todo su potencial, convirtiéndose en uno de los defensas más diferenciales de Primera División.

El futbolista, nacido en Torrent en 2001, inició su andadura futbolística en la cantera del Valencia CF, pero fue descartado por la entidad y pasó a formar parte de las categorías de formación del Villarreal CF, club al que todavía pertenece, aunque lleva dos temporadas consecutivas jugando a modo de préstamo en el Espanyol.

La gran amenaza este sábado

Este sábado Carlos Romero jugará en Mestalla, pero no defendiendo los colores del Valencia como seguramente él se hubiera imaginado cuando entrenaba en Paterna, sino buscando amargar la tarde del conjunto de Carlos Corberán. La realidad es que el valenciano, tanto por su potencial defensivo como, sobre todo, por el ofensivo, será una de las grandes amenazas para el conjunto valencianista.

Una temporada de ensueño

Parece difícil que Carlos Romero continúe en el Espanyol más allá de esta temporada. Bien porque el Villarreal le encuentre un hueco merecido en su plantilla o bien porque algún club europeo potente toque a su puerta, algo que está destinado a pasar. Y es que su temporada no está pasando desapercibida para nadie. Son ya cuatro goles y dos asistencias en 19 partidos de liga, números que le convierten en el defensa con mayor contribución ofensiva. Además, la gran temporada del Espanyol en conjunto acompaña a que tenga un gran escaparate.

Mateu Alemany no le quita ojo

Según señala el diario AS, el club rojiblanco pretende reforzar el carril izquierdo y su nombre gana fuerza en la agenda. El perfil del actual jugador del Espanyol gusta mucho a la dirección deportiva que encabeza Mateu Alemany, aunque su llegada sería planteable en verano, no en este mercado invernal.

El Atlético busca un jugador que eleve de verdad el nivel del lateral izquierdo, y Carlos Romero gusta mucho. Eso sí, no se trata de una operación sencilla ni barata. El lateral español regresará este verano al Villarreal tras finalizar su cesión en el Espanyol y cuenta con una cláusula de 45 millones de euros con el club ‘groguet’. Además, no le faltarán ofertas de la Premier League, donde varios equipos ya se han interesado por él.