Guido se aleja del Valencia CF y la opción Dieng sigue 'viva'
Las diferencias con el West Ham han pasado de serias, como informó SUPER, y casi insalvables. El club sigue trabajando en el internacional malí del Al Ahly de Egipto
El Valencia CF ha intesificado en los últimos días la búsqueda de un '6' que refuerce el centro del campo. El club ha entrado en la recta final del mercado con varios nombres sobre la mesa entre los que están el argentino del West Ham Guido Rodríguez y el malí del Al-Ahly de Egipto Aliou Dieng. Aunque son primeras opciones, no son los únicos.
Según ha podido saber SUPER; el fichaje de Guido cada vez está más lejos. Las diferencias "serias" de las que habló este periódico en la tarde del martes se están convirtiendo con el paso de las horas en casi insalvables. Ahora mismo, la realidad es que el fichaje del ex del Betis es muy difícil. O la operación da un giro radical o el futbolista se escapa. Guido es un perfil que encajaba por su experiencia en la Liga española.
El Valencia, por otra parte, mantiene abierta la vía Aliou Dieng para reforzar el centro del campo. A pesar de las informaciones que llegan de Egitpo, la realidad es que las negociaciones por el futbolistas siguen abiertas. Su fichaje todavía no se ha caido. El futbolista, cuyo interés avanzó Sayed Nabawy, acaba contrato en junio y ahora sigue siendo el mejor posicionado.
