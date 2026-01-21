El Valencia CF descarta a Guido y se centra en Dieng

El fichaje de Guido Rodríguez se da por descartado en el Valencia CF salvo giro radical inesperado en la operación. La incorporación del argentino del West Ham ha pasado de dífícil a casi imposible con el paso de las horas. El club asume que las diferencias con el club inglés son insalvables y ha aparcado su fichaje para centrarse en el centrocampista malí del Al-Ahly de Egipto Aliou Dieng. Ese es el escenario actual para el fichaje del mediocentro a esta hora del día.

El Valencia no llega a las condiciones del West Ham. Las diferencias "serias" de las que habló SUPER en la tarde del martes se han convertido con el paso de las horas en insalvables. Una pena porque Guido reunía el perfil perfecto a sus 31 años por su conocimiento de la liga española y su garantía de rendimiento inmediato como siempre ha pedido Carlos Corberán desde las primeras reuniones de trabajo.

El club se centra ahora en el fichaje de Dieng para reforzar el centro del campo. El jugador y el club egipcio están por la labor de que la operación salga adelante, pero para eso el Valencia tiene que llegar a las condiciones económicas que exige el Al-Ahly de Egipto. El futbolista, cuyo interés avanzó Sayed Nabawy, acaba contrato en junio y ahora sigue siendo el mejor posicionado por encima del resto de opciones 'tapadas' y no tapadas que ha sondeado el Valencia.