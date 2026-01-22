Aarón Mayol, el '6' del juvenil con el que Corberán cubre el agujero en Paterna

El Valencia CF está más que necesitado. Tras las lesiones de Mouctar Diakhaby y César Tárrega y la no adaptación de Baptiste Santamaría, el equipo busca en el mercado central de perfil zurdo y diestro y un mediocentro defensivo. Piezas de las que se carece en los partidos, pero también en los entrenamientos para preparar lo mejor posible los importantes encuentros que se avecinan. Sobre todo, ahora que Pepelu ha pasado a hacer de improvisado defensa central ante el sinfín de problemas que acumula el conjunto valencianista en la línea defensiva.

En la sesión de este jueves, el cuerpo técnico de Carlos Corberán ha contado con uno de los futbolistas que destacan en el Juvenil A de la Academia VCF, Aarón Mayol. Ex del Levante UD, este mediocentro poderoso en lo físico llegó a la Ciutat Esportiva de Paterna el pasado mes de mayo con un contrato firmado hasta junio de 2027. Entonces, un club como el Atlético de Madrid había seguido también los pasos del canterano 'granota', aunque a la postre fue el Valencia el que convenció al joven jugador, ya que no tenía que cambiar de lugar de residencia.

Copete, entre algodones... y Pepelu sigue como probable central

Corberán decidió apostar por el joven Aarón Mayol, juvenil de segundo año, para que la calidad del entrenamiento no disminuyera. Una sesión en la que, ante la ausencia de centrales, Pepelu ha continuado siendo una alternativa para el choque contra el Espanyol en el eje de la defensa. Además, cabe resaltar que José Copete se encuentra entre algodones por molestias físicas y tuvo que retirarse en la segunda mitad del entrenamiento. Solo el andaluz y Eray Cömert son los centrales disponibles para el choque de Liga del sábado a las 16:15 horas.

Pepelu, mediocentro del Valencia CF que está teniendo que jugar de central ante la escasez y urgencia / SD

Habrá que ver si el prometedor Mayol, de 18 años recién cumplidos, tiene continuidad en los planes del cuerpo técnico, al menos, para mantener la calidad del trabajo en los entrenos. Aarón ha sido titular en 11 de los 16 partidos del Juvenil A, con el que suma 1.061 minutos. Aparte de su capacidad física, tanto en las categorías inferiores del Levante como en lo que va de curso con el Valencia, el joven sobresale en la recuperación y por un buen manejo del balón, sin complicaciones a la hora de construir juego.