OFICIAL: St. Juste, central que se vinculó con el Valencia CF, ficha por el Feyenoord

Jeremiah St. Juste, central de 29 años que se vinculó hace semana y media con el Valencia CF, ya ha encontrado un nuevo destino. Opción descartada al no haber contado con minutos desde la temporada pasada y, sobre todo, por ser propenso a las lesiones musculares, el veloz y potente zaguero de los Países Bajos se ha comprometido con uno de los grandes clubes de su país, el Feyenoord de Róterdam.

El club neerlandés oficializó esta tarde el regreso de St. Juste al Feyenoord. Procedente del Sporting Clube de Portugal, el futbolista por el que los lusos pagaron en el verano de 2022 la cantidad de 9,5 millones de euros, ahora el también ex del Mainz vuelve a la entidad en la que estuvo entre 2017 y 2019. Ha firmado un nuevo contrato con los de Róterdam hasta el 30 de junio de 2027.

Después de que el pasado mercado de verano se frustrase su salida en un par de ocasiones, entre ellas, una con Osasuna, el Sporting decidió castigar al jugador enviándolo al equipo a la disciplina del equipo filial. Ni siquiera para jugar y tan solo para entrenarse junto con los canteranos. Así, St. Juste solo compareció un partido en el banquillo con el primer equipo del Sporting a lo largo de esta temporada. Fue a finales de julio en la final contra el Benfica en la Supertaça. El neerlandés no juega un partido oficial desde mayo de 2025.

Urgencias en el Feyenoord de Van Persie

El Feyenoord de Robin van Persie buscaba reforzar su defensa central ante las bajas por lesión de Gernot Trauner y Thomas Beelen, y lo hace con un ex que conoce a la perfección el club de los 'leñadores'. St. Juste ganó una Copa KNVB y dos Supercopas -Johan Cruyff Shield- con los colores del conjunto de De Kuip. El de Groningen aterrizó en Róterdam en 2017, previo pago de 4,8 millones, tras haber destacado en el Heerenveen. Dos años más tarde, el Mainz invirtió ocho millones para llevárselo a la Bundesliga. Allí alcanzó su máximo valor de mercado, 16 millones, lo que condujo al Sporting a apostar fuerte por él.

Noticias relacionadas

El Valencia CF ha intentado la cesión del suizo Amenda / SD

De Haas y Amenda, alternativas vivas

Mientras tanto, el Valencia CF continúa trabajando sobre las tres vías que mantiene abiertas para reforzar los dos ejes de la zaga. Entre ellas, como apuntó Superdeporte, se encuentran el neerlandés del Famalicao, Justin de Haas, y el suizo del Eintracht, Aurèle Amenda. Para el primero, el club espera que los portugueses cedan a la hora de dejar salir ahora a De Haas, con su contrato expirando en junio, por una cantidad no elevada; y para el segundo, se aguarda a que los alemanes acepten la salida en forma de cesión.