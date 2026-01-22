Gayà entra en el equipo de la semana de FC

José Luis Gayà pudo sacar al Valencia CF del descenso el pasado fin de semana en el Coliseum con un gol anotológico picando el balón para salvar la salida de David Soria y brindar los tres puntos al valencianismo lejos de Mestalla por primera vez en toda la temporada.

El futbolista de Pedreguer alumbró el camino del triunfo en una situación deseseperada y esta semana está incluido en el equipo de la semana de FC, sponsor de LaLiga y videojuego más importante del mundo del fútbol, de todo el fútbol europeo.

FC da cada jornada, mes y temporada una serie de nombramientos al equipo ideal y en esta semana José Luis Gayà es uno de los 'agraciados'. Con ello le dan una 'carta' que se puede utilizar dentro del juego y que tienen las métricas aumentadas.

Baja contra el Espanyol

El lateral izquierdo vio la quinta amarilla durante el partido contra el Getafe en el Coliseum y cumplirá ciclo contra el conjunto catalán. Una baja importante para el equipo blanquinegro. Carlos Corberán tendrá que buscar soluciones para el lateral izquierdo. El técnico del Valencia CF deberá echar mano de Jesús Vázquez. El canterano estuvo a buen nivel contra el Burgos en la Copa del Rey y asumirá la responsabilidad del carril del '3'.