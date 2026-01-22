Sorprendente nuevo equipo para el exvalencianista Iago Herrerín

Iago Herrerín pasó con más pena que gloria por el Valencia CF en la temporada 2022/23. El club necesitaba un portero veterano que acompañara en la sombra a Giorgi Mamardashvili tras la grave lesión que padeció Jaume Domènech y la inexperiencia de Rivero a primer nivel. El guardameta vasco parecía encontrarse ya en el final de su carrera, cuajando quizá su peor temporada como profesional en lo que se refiere a números en el Al-Raed saudí, pero le llegó la llamada desde Mestalla y ni se lo pensó. Vuelta a España y a ponerse a las órdenes primero de Gattuso y después de Baraja. Jugar, sólo jugó 12 minutos como valencianista en un gesto que quiso tener el entrenador italiano con él durante el 0-3 copero ante La Nucía.

Ahora, a pocos días de cumplir 38 años, Iago se resiste a colgar los guantes. Tras dejar atrás València, decidió fichar por el AEK Larnaca chipriota para luego regresar al Sestao River y finalmente alistarse en el histórico Charleroi belga. Media temporada siendo titular indiscutible en Bélgica y ahora le llega una nueva oferta desde Colombia. Oferta que ha decidido aceptar Herrerín... ¿en busca de una última aventura?

Herrerín debuta con el Valencia en el Camilo Cano / JM Lopez

Iago Herrerín, fichaje del Deportivo Pasto

"Ongi etorri Iago, orain Urkuninaren parte zara. Bienvenido Iago, ahora eres parte del Urkunina", publicó el Deportivo Pasto en sus redes sociales. El equipo Volcánico, como se le conoce al nuevo club de Herrerín, publicó un video en sus redes sociales con las mejores atajadas de su nuevo guardameta. "Hola Volcánicos, ya estoy aquí", expresó el portero en la pieza audiovisual.

Herrerín, de 37 años (cumple 38 este mismo mes de enero), tendrá su primera experiencia en Hispanoamérica. En el Athletic Club estuvo ocho temporadas entre 2013 y 2021, aunque intercalando dos fructíferas cesiones a Numancia y Leganés. Con los de San Mamés disputó 119 partidos y recibió 136 goles. Con el club vasco levantó la Supercopa de España en 2015. El Pasto, por su parte, debutó el domingo en la liga colombiana con una victoria 1-0 sobre el Deportivo Independiente Medellín con un tanto de penalti del extremo Andrey Estupiñán. Iago Herrerín deberá competir con el reciente fichaje de Geovanni Banguera, que parte con una semana y una titularidad de ventaja.