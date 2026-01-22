Máxima precaución en Paterna antes de recibir al Espanyol en Mestalla

Relativas buenas noticias para el Valencia CF, que se mantiene en modo de máxima precaución en lo que se refiere a jugadores con molestias. Este jueves han arrancado el entrenamiento junto al resto de sus compañeros tanto Copete como Cömert, que junto a Raba están entre algodones, si bien después se retiraron para seguir por su cuenta un plan físico específico en un intento de protegerlos ante cualquier imprevisto. Carlos Corberán tiene numerosas bajas importantes, pero por lo menos dispondrá de dos centrales puros de la primera plantilla para la cita de Mestalla ante el Espanyol.

José Copete está siendo uno de los jugadores más destacados del Valencia CF en las últimas semanas. El central, llegado el pasado verano para cubrir las bajas de Mosquera y Yarek, ha ido de menos a más en lo que ha rendimiento se refiere, haciéndose indispensable en los onces de Carlos Corberán.

Copete en el Coliseum de Getafe / LALIGA

A la espera de fichajes de urgencia

El mercado de fichajes dejó varias carencias que ahora en enero deben ser compensadas. La llegada de Sadiq ha sido la primera, pero se espera que lleguen un par de refuerzos más. El puesto de central es la auténtica prioridad tras la grave lesión de Diakhaby y la baja de Tárrega, que estará las próximas semanas fuera de las convocatorias por lesión. En definitiva, sólo quedan disponibles Copete y Cömert.