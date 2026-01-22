El Valencia CF ficha un goleador nato del Deportivo
Rubén Fernández ha destrozado todos los récords de goles en Abegondo y llega al filial valencianista con intención de dar un salto rápido al primer equipo. Estaba apartado del equipo desde principio de curso
Rubén Fernández ya es nuevo jugador del Valencia CF. El canterano del Deportivo de La Coruña tiene sólo 18 años y sus primeros pasos serán en el Valencia Mestalla de Angulo, donde deberá demostrar su enorme capacidad goleadora. En circunstanscias normales hubiera sido impensable que el cuadro gallego liberase a la estrella de su cantera de esta manera, pero lo cierto es que el jugador estaba apartado por 'causas extradeportivas' desde casi principio de temporada. Sólo ha disputado 50 minutos en los primeros tres encuentros con el filial, de Segunda RFEF, pero anotó un tanto vital para dar la victoria a los suyos ante el Salamanca. Dichos motivos 'extradeportivos' apuntan a estar relacionados exclusivamente con su contrato, ya que finalizaba el 30 de junio de 2026 (tenía un año opcional) y no había aceptado las ofertas de renovación del club.
Con todo esto, Deportivo y Valencia CF han llegado este miércoles a un acuerdo para el traspaso del delantero Rubén Fernández al conjunto valencianista, informó la entidad gallega a través de un comunicado de prensa.
Rubén Fernández, un goleador nato
El jugador fue quemando etapas en la cantera coruñesa a un ritmo asombroso, siendo siempre de los pequeños del equipo y acostumbrándose a marcar más goles que partidos disputados tanto en cadete como en juvenil. Con 17 años recién cumplidos debutó en Segunda RFEF y este curso ya iba a dar el salto definitivo hasta ser cortado por negarse a renovar. Son varios los clubes que le han estado siguiendo de cerca, pero finalmente ha sido el Valencia CF quien se ha llevado el gato al agua. Hay goleador para rato.
- El jugador de moda: De ser 'descartado' por el Valencia a ser la gran amenaza de Mestalla
- Durísima sanción para Cristian Rivero por su expulsión ante el Getafe
- Guido se aleja del Valencia CF y la opción Dieng sigue 'viva'
- Corberán recupera un central: La urgencia del Valencia CF por fichar no cambia
- El Valencia CF descarta a Guido y se centra en Dieng
- El Valencia CF mantiene activa la opción Dieng: Aún hay diferencias serias para el fichaje de Guido
- Copete no entrena con el equipo sin Tárrega ni Diakhaby
- El Valencia CF llega tarde con el fichaje del central: La peor gestión posible