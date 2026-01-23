La apuesta de Unai Núñez por llegar al Valencia

El Valencia CF tiene atado a Unai Núñez y con eso cumple uno de los objetivos que tenía en el mercado de fichajes de invierno. Antes incluso de la lesión de Diakhaby, el Valencia CF tenía fijado entre ceja y ceja atacar la operación de un central. En primer lugar tenía que ser zurdo, pero después fue variando el perfil debido, entre otras cosas, al buen rendimiento de Copete en los últimos meses. Con ese perfil inicial, el cuadro valencianista apuntó, entre otros, a De Haas del Famalicao, una operación que todavía sigue viva pero para verano. Una vez se amplió el perfil, desde la entidad de Mestalla se quería además a un jugador de rendimiento inmediato y que ya conociera LaLiga y es ahí donde entró de lleno Unai Núñez, quien además ha hecho una apuesta personal por aterrizar en el Valencia.

El futbolista tenía como uno de los objetivos volver a España después de rendir en la primera vuelta a un nivel alto en lo indiviudal (no así el Hellas). Lo ha hecho en distintos contextos, perfiles y sobre todo en una línea de cinco, donde ha ejercido como uno de los líderes. Unai Núñez quería volver a LaLiga, pero no a cualquier equipo, y es que la llamada del Valencia CF fue clave para tener claro al cien por cien que era el momento de volver. Más allá del momento institucional del club, de la situación en la tabla y de muchas otras situaciones, el jugador tiene claro que llevar el escudo del Valencia CF y jugar en Mestalla es un reto que le apasiona en su carrera.

La llamada de Corberán

El futbolista tenía claro que quería llegar al Valencia y, en una operación que será en calidad de cedido pero en la que el Valencia CF intentará poder quedarse con el jugador si acaba contento con su rendimiento en estos seis meses. La balanza además se decantó con la llamada de Corberán al futbolista, quien ya veía con buenos ojos una posible salida de Verona y acabó convencido tras la charla con el técnico.

Unai Núñez, celebrando una victoria con el Hellas Verona / @unainunez

Rendimiento en el Athletic 2024/25

Unai Núñez explotó joven en el Athletic y su rendimiento llamó la atención de grandes clubes. Después sufrió un 'paroncito', pero en los últimos años ha reconducido su fútbol y está de nuevo a un buen nivel. Lo hizo primero en dos temporadas con continuidad en el Celta de Vigo. Un total de 70 partidos de liga de 76 posibles en dos años en LaLiga habla bien de él, de su físico y de su capacidad para tener continuidad. A partir de ahí, volvió cedido al Athletic consciente de la dificultad de sumar minutos y lo hizo tanto en LaLiga como en Europa. Fueron 10 encuentros en LaLiga, con cinco porterías a cero y solo dos derrotas, contra Barcelona y Madrid. En Europa por su parte tuvo altos y bajos y fue de los mejores en el duelo contra la Roma en la vuelta de los octavos de final, un choque en el que tuvo que remontar el equipo de Valverde.