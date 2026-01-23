Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Corberán: “A veces quieres a un jugador, pero su entrenador no le deja salir de momento”

La previa del encuentro ante el Espanyol trae varias novedades en forma de jugadores recuperados y nombres de mercado por los que el técnico de Cheste será cuestionado

Corberán en sala de prensa

Corberán en sala de prensa / E.RIPOLL

Javier Bengoa

Javier Bengoa

La previa del encuentro ante el Espanyol trae varias novedades en forma de jugadores recuperados y nombres de mercado por los que el técnico de Cheste será cuestionado. El nombre de Unai Núñez, adelantado por SUPER, será protagonista en rueda de prensa. El jugador está a falta de superar las pruebas físicas antes de firmar.

Directo | Corberán analiza la última hora del Valencia CF

