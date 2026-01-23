En Directo
Corberán: “A veces quieres a un jugador, pero su entrenador no le deja salir de momento”
La previa del encuentro ante el Espanyol trae varias novedades en forma de jugadores recuperados y nombres de mercado por los que el técnico de Cheste será cuestionado
La previa del encuentro ante el Espanyol trae varias novedades en forma de jugadores recuperados y nombres de mercado por los que el técnico de Cheste será cuestionado. El nombre de Unai Núñez, adelantado por SUPER, será protagonista en rueda de prensa. El jugador está a falta de superar las pruebas físicas antes de firmar.
Directo | Corberán analiza la última hora del Valencia CF
Y con esto termina la rueda de prensa en la que Corberán ha confirmado con la boca pequeña la exclusiva de SUPER sobre Unai Núñez.
Urgencia no traducida en realidad.
Los mercados dan posibilidades distintas. Mejores o peores. Teníamos claro que tenía que poder jugar en ambos perfiles.
Salidas.
Teníamos el debe de reforzar la plantilla y todavía faltan movimientos para poder reforzarla.
Papel de Javi Guerra.
Muy sencillo. Es el papel de sumar, el mismo que Santamaría, Filip, Pepelu... a veces se suma desde el inicio, otras veces desde el banquillo. El último partido fue áspero y Javi ayudó. Lo veo con ganas de sumar, como a todo el equipo.
Antes de Diakhaby ya era prioridad un central, ahora más...
Estaba centrado en las posibilidades de nuestro rendimiento para los partidos a afrontar. Ahora centrado en los que tenemos, tanto centrales como mediocentros. Centrado al máximo a ayudar a que estén dispuestos para cometir de la mejor manera posible.
Mala racha en casa.
Si voy regresivamente te diría que merecimos más que un empate contra el Elche. Fuimos capaces de neutralizar a un equipo muy asociativo e hicimos méritos para más que un punto y cuando el equipo se vio atrás, no dejó de luchar. Ante el Mallorca pienso que el equipo estuvo más cerca de ganar que de empatar aunque tuvimos que luchar hasta el final para empatar. Esa es la línea positiva y me gusta la intensidad y determinación del equipo últimamente.
¿Perfil más claro en enero?
En todo lo que hago detesto mucho el error e invierto mucho tiempo en lo que acierto. El error es humano y todos tenemos en este club la autoexigencia. No siempre se acierta. No me gusta opinar, sino analizar para no opinar sin criterio. Acertar no acerca a todos a los objetivos.
El pan del club en lo que queda de mercado. Salidas de jugadores.
Tenemos una licencia libre y luego habrá que ver las opciones que aparezcan.
Espanyol en Mestalla
Tenemos muchas ganas tras dos partidos fuera de casa ante Getafe y Burgos. Queremos ganar a un gran rival que lo está haciendo extraordinariamente bien ante nuestra afición.
Próximo fichaje con experiencia en LaLiga como Unai o Sadiq... ¿o Guido?
Entiendo el debate, pero yo me centro en pepelu, Santamaría, Filip, Almeida y que los que tengo tengan el máximo rendimiento y que estén en las mejores condiciones.
