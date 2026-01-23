"Es impensable hablar de un entrenador manager, no vine a eso"

El mercado de fichajes afronta su recta final y en el Valencia CF se preparan para anunciar la contratación de Unai Núñez para reforzar la defensa. Al margen de ello, en diez días se pondrá fin a la primera de las cuatro ventanas de las que habló Ron Gourlay para volver a Europa y también la primera en la que la nueva estructura deportiva trabaja en el club.

A propósito de ello y para tratar de entender el funcionamiento de la entidad con estos nuevos perfiles, además de la figura del entrenador va más allá de entrenar al equipo o qué papel desempeña en es engranaje encargado de los fichajes. El entrenador de Cheste expuso que no llegó al Valencia "para hacer de manager" porque "es impensable" en el fútbol actual.

Unai Núñez, celebrando una victoria con Hellas Verona / @unainunez

Selección del perfil, encargados de encontrarlo...

Tomando la operación del central como referencia, Corberán señaló que con la lesión de Mouctar Diakhaby cambió el perfil que buscaban en el sentido de que se dio prioridad a un futbolista capaz de jugar indistintamente en los dos perfiles del centro de la defensa y que los nombres son los que tiene trabajados la secretaría técnica: "Como entrenador hablo de las necesidades del equipo y en qué posiciones pueden venir bien; luego ya se va concretando con las mil particularidades. Estas a veces son posibles o no según el mercado. Un central que pueda jugar por izquierda y derecha que es Diakhaby es el trabajo del club encontrarlo. A los jugadores disponible los trabaja la ST, los comenta con el entrenador y en ese sentido, el club ve si se pueden concretar", explicaba.

Asimismo, el preparador valencianista expuso las dificultades que entraña cerrar una operación: "Hay que entender que para que se concrete está el interés del jugador, que no todos tienen la mentalidad de ir a un club, el interés del club al que pertenece, los entrenadores del club al que pertenece y el club que quiere al jugador. Eso que parece sencillo entiendo que a veces es muy rápido y a veces aunque tengamos prisa, el tiempo no es acorde a las necesidades", señalaba.

Espera "más movimientos"

Sobre el mercado, Corberán también confirmó que espera "más movimientos" para cerrar la plantilla y puso de manifiesto que todavía tienen libre la licencia que se dejó tras la baja de Mouctar Diakhaby.