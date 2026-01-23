Corberán 'respira' con el entrenamiento de este viernes: buenas noticias

Las lesiones de Mouctar Diakhaby y de César Tárrega han dejado en cuadro la defensa del Valencia CF a falta de la llegada de urgentes fichajes. Con todo y con eso, a principios de semana la situación se puso topdavía más dramática por las ausencias en el entrenamiento de los otros dos centrales: José Copete y Eray Cömert, que dejaban al equipo sin un solo efectivo disponible atrás.

La sesión de trabajo de este viernes, no obstante, ha dado algo de 'aire' a un Carlos Corberán que ya se veía haciendo encaje de bolillos para armar una defensa de circunstancias y completamente inédita contra el RCD Espanyol, empleando recursos como Pepelu y/o Foulquier defendiendo el eje de la zaga.

Copete en el Coliseum de Getafe / LALIGA

Vuelta al grupo de Copete y Cömert

Tanto Copete como Cömert se ejercitaron con el resto de sus compañeros y la idea es que puedan estar presentes en el encuentro del sábado. En el caso del andaluz la titularidad está asegurada si físicamente está apto, ya que además es el central más en forma del equipo en estos momentos.

En el caso del suizo también se espera que sea de la partida, aunque sí tiene alternativas que pasan desde retrasar la posición de Pepelu hasta armar una estructura de tres centrales. Corberán tendrá que poner todos los elementos en una coctelera a fin de tomar una decisión importante a nivel defensivo, aunque sobre el papel la línea de cuatro parece clara con la entrada de Jesús Vázquez en el flanco izquierdo cubriendo la baja por sanción de Gayà.

Eray Cömert, central suizo del Valencia CF / VCF Media

Raba, disponible

También trabajó Raba con el resto de sus compañeros después de perderse las últimas convocatorias, aunque con el cántabro no hay perspectiva que sea para entrar directamente en el equipo porque Corberán apenas le está dando protagonismo y minutos de juego.