Unai Núñez ya está en Valencia

Unai Núñez es el central elegido por el Valencia CF en este mercado invernal. Como ha avanzado en exclusiva Superdeporte, la operación por el futbolista vasco se había cerrado en las últimas horas y la intención es que estuviera cuanto antes en Valencia para estar con el resto de sus compañeros. Tanto es así que el jugador ha aterrizado ya en Manises para poder ponerse cuanto antes a las órdenes de Carlos Corberán, técnico con el que ya ha hablado por teléfono de cuál puede ser su rol y de todo lo que puede aportar al cuadro valencianista. Incluso este mismo sábado si consigue inscribirlo a tiempo el cuadro de Mestalla.

El propio Corberán confirmaba en rueda de prensa que había una operación por el central muy avanzada y que dependía del tema burocrático que pudiera o no estar en el encuentro contra el Espanyol de este sábado en Mestalla. "De nombres propios no puedo hablar cuando aún no pertenecen al Valencia. Soy sabedor que hay una operación muy avanzada de un central y entendemos que en las próximas horas estará, se ha intentado por todos los medios que esa operación pudiera cerrarse con anterioridad. Pero hay más partes y no se ha podido. Pero cuando no ha entrenado y hay un asunto burocrático, pues dependerá, porque no solo depende de lo deportivo", explicó.

Unai Núñez, celebrando una victoria con Hellas Verona / @unainunez

Lógicamente, el entrenador se refería a Unai Núñez, futbolista que vuelve a LaLiga después de estar jugando prácticamente todo en el Hellas Verona de la Serie A. El jugador era uno de los primeros interesados en que la operación saliera hacia adelante y esa predisposición del central, unido a que el Hellas Verona ha puesto facilidades a la operación, ha permitido al Valencia CF cerrar su segunda operación del mercado de invierno tras la de Sadiq.

Su perfil

El central cumplirá 29 años este mismo mes de enero, por lo que la experiencia está garantizada. Además, salido de Lezama, jugó 131 partidos con el Athletic Club en las dos etapas en las que ha permanecido en San Mamés, siendo pieza importante para los rojiblancos e incluso alcanzando la internacionalidad absoluta en 2019 de la mano de Robert Moreno. Era uno de los jóvenes centrales de moda y su precio de mercado según Transfermarkt llegó a alcanzar los 20 millones de euros. Con el Celta de Vigo llegó a jugar 76 encuentros en dos temporadas.

Unai Núñez, celebrando un gol con el Athletic Club / Athletic Club

Unai es diestro, aunque ha jugado numerosos encuentros en el perfil izquierdo sin problema, acomplándose también a la perfección en una línea defensiva de tres centrales, tal y como suele jugar el Hellas Verona, donde es titular habitual. El zaguero destaca por su fuerza y contundencia, acompañado por 186 centímetros de altura que hace de él un seguro en balones aéreos. A su vez, ofrece un buen desplazamiento de balón en largo que facilita las transiciones ofensivas, así como coberturas al lateral derecho. Con él, Corberán ganaría una pieza que podría encajar a la perfección en sus planes.

Su debut en Primera y potencial

Cuando Unai Núñez debutó en Primera División se hablaba de él como una de las últimas joyas salidas de Lezama, un central joven pero sorprendentemente maduro para su edad. Los análisis destacaban su serenidad con el balón, su buena colocación defensiva y una notable capacidad para anticiparse, virtudes poco habituales en un futbolista que apenas daba el salto a la élite.

Noticias relacionadas

También se subrayaba su poderío físico y su dominio del juego aéreo, cualidades que encajaban con la tradición de centrales del Athletic Club. Desde el entorno rojiblanco se transmitía cautela, pero el discurso general coincidía en que Núñez tenía condiciones para consolidarse en Primera si mantenía la regularidad y seguía creciendo al ritmo que había mostrado en sus primeros minutos.