Jesús Vázquez está listo para una nueva oportunidad en Mestalla

Carlos Corberán no podrá dar continuidad a la victoria contra el Getafe. El técnico de Cheste deberá mover el once con respecto a los titulares elegidos en el Coliseum, en este caso, por sanción. José Gayà se perderá el duelo contra el RCD Espanyol por acumulación de cinco tarjetas amarillas. Esta baja abre la puerta de la titularidad en un carril izquierdo de la zaga siempre con la difícil tarea de suplir al capitán Gayà.

Evidentemente esto se traduce en una nueva y buena oportunidad para Jésus Vázquez. El lateral está teniendo un crecimiento evidente durante esta temporada. Jesús está aprovechando los minutos que Carlos Corberán le ha ido dando ya sea por contratiempos con Gayà o por méritos propios. Jesús está y también suma a un equipo, que no puede dejarse a ningún jugador en el camino del curso dada la situación del Valencia CF en la lucha por el ascenso. Además Jesús sigue siendo un activo de futuro importante después de su renovación el pasado verano hasta junio de 2028.

Jesús Vázquez gana protagonismo en el Valencia CF / VCF

La Copa del Rey impulsa el protagonismo de Vázquez

Aunque ha alternado titularidades con suplencias, Corberán ha ido apostando por Jesús Vázquez y este ha respondido, siempre y cuando el equipo ha competido al nivel que se le exige. Con su gran actuación en el Bernabéu en la 24/25 todavía en la cabeza, Vázquez demostró en la victoria contra el Getafe que estaba listo para la acción. Esa noche en Mestalla demostró su verticalidad para recorrer la banda y, sobre todo, su portentoso físico, que le permite medirse en duelo casi con cualquier rival en contextos de partido enrevesados y con mucho contacto.

Con la entrada en liza de la Copa del Rey, el rendimiento de Jesús ha ido despegando. En Gijón firmó una buena actuación dejando la portería a cero, en Cartagena fue el héroe con el gol de la victoria y en Burgos también ralló a un gran nivel en otro partido trampa. Corberán también le dio minutos en Vigo, donde fue de los mejores del equipo hasta ese error puntual que condenó al equipo o anteriormente en el Metropolitano, donde gustó mucho su rendimiento al cuerpo técnico. Así pues Corberán puede disponer de más alternativas no solo para elegir entre Gayà y Jesús, sino incluso para hacerlos convivir según las necesidades de los partidos.

Rendimiento y estadísticas que avalan su progresión

A nivel estadístico las actuaciones recientes de Jesús Vázquez no pasan desapercibidas. El lateral ha estado por encima del 7’0 en tres de los seis últimos partidos en los que ha participado según Sofascore. De hecho Jesús hizo el mejor partido de la temporada en Cartagonova en la complicada eliminatoria copera contra el Cartagena. Allí Vázquez jugó todo el partido (prórroga incluida) y anotó el gol de la victoria en el último suspiro.

Noticias relacionadas

Vázquez suma ya 16 partidos disputados con el Valencia este curso entre Liga y Copa, siendo titular en la mitad de ellos. Así pues no es de extrañar que si Vázquez continúa con este progreso, siga ganando protagonismo dentro del equipo y pueda ser esta la campaña con mayor presencia. En la 2024/25 el lateral disputó 24 partidos y algo más de 1300 minutos, números que tiene al alcance de la mano.