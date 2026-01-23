Primeras declaraciones de Unai Núñez a su llegada a València: "Estoy muy contento, Mestalla es un campazo"
El nuevo central del Valencia CF, tras una operación adelantada por SUPER, se pone a disposición de Corberán para ayudar contra el Espanyol: "Lo que decida el míster, físicamente estoy bien, estoy perfecto"
El jugador pasará la revisión antes de firmar su nuevo contrato de cesión. El club espera poder tramitar la ficha federativa de Unai a tiempo para el central comience el partido de este sábado desde el banquillo
Unai Núñez ha aterrizado esta tarde al Aeropuerto de Manises para cerrar su fichaje por el Valencia CF. El nuevo central del Valencia CF ha declarado nada más llegar a la ciudad que está "contento" por el fichaje e ilusionado con la posibilidad de jugar en un "campazo" como Mestalla. El vasco espera darle alegrías al Valencia CF desde muy pronto, incluso si puede desde este mismo sábado. El jugador se pone a disposición de Corberán para ayudar contra el Espanyol: "Lo que decida el míster, físicamente estoy bien, estoy perfecto"
"Estoy muy contento de que se han arreglado las cosas y veremos, vamos a ir poco a poco. He hablado con Corberán, pero tengo que hablar más en persona, vamos a ir poco a poco. ¿Para jugar? Lo que decida el míster, físicamente estoy bien, estoy perfecto. Mestalla es un campazo y tiene una afición increíble, esperemos darle muchas alegrías", ha asegurado a su llegada a València.
El Valencia CF está a punto de cerrar el fichaje del central vasco de 28 años del Hellas Verona, cedido por el Celta de Vigo. Unai Núñez es el elegido para reforzar el centro de la defensa, tal y como ha avanzado en exclusiva SUPER. Las negociaciones se encontraban muy avanzadas y finalmente este viernes se ha llegado a un acuerdo. Su fichaje es inminente.
Revisión, firma... ¿Y a la convocatoria?
El jugador llegará al Valencia en calidad de cedido hasta el proximo 30 de junio de 2026 con una opción de compra no obligatoria que podría rondar los cinco millones, la misma que tenía el club italiano estipulada en su contrato de cesión. El plan a su llegada a València es que pase la revisión médica y estampe su firma en su nuevo contrato como jugador del Valencia CF. El club espera poder tramitar la ficha federativa de Unai a tiempo para el centra comience el partido de este sábado desde el banquillo.
