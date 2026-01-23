Unai Núñez entra en escena: El central que quiere el Valencia CF

El Valencia CF negocia el fichaje del central vasco de 28 años del Hellas Verona, cedido por el Celta de Vigo. Unai Núñez es el elegido para reforzar el centro de la defensa, tal y como ha podido saber SUPER. La operación está en marcha y las partes de la negociación son optimistas con el acuerdo.

Unai encaja en los parámetros económicos del club y en el perfil de rendimiento inmediato con conocimiento de LaLiga española que necesita Carlos Corberán de cara a la segunda vuelta del campeonato. Unai es diestro, aunque puede jugar en cualquier de los dos perfiles. Esta temporada está jugando en calidad de cedido por el Celta en el Hellas Verona.