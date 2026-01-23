¿Unai Núñez llega al partido contra el Espanyol? Corberán confirma la exclusiva de SUPER y responde
El técnico del Valencia CF, sin nombrar al vasco, reconoce que hay "operación muy avanzada de un central y entendemos que en las próximas horas estará"
Sobre la posible presencia de Unai en Mestalla, asegura: "Dependerá de lo burocrático y no lo deportivo que esté"
El técnico del Valencia CF Carlos Corberán se ha referido por primera vez al fichaje inminente de Unai Núñez. Aunque en ningún momento ha nombrado su nombre, el entrenador blanquinegro ha confirmado que "estará en las próximas horas" y que, su presencia o no en Mestalla, "dependerá de lo burocrático y no lo deportivo que esté".
"De nombres propios no puedo hablar cuando aún no pertenecen al Valencia. Soy sabedor que hay una operación muy avanzada de un central y entendemos que en las próximas horas estará, se ha intentado por todos los medios que esa operación pudiera cerrarse con anterioridad. Pero hay más partes y no se ha podido. Pero cuando no ha entrenado y hay un asunto burocrático, pues dependerá, porque no solo depende de lo deportivo", explicó.
El Valencia CF está a punto de cerrar el fichaje del central vasco de 28 años del Hellas Verona, cedido por el Celta de Vigo. Unai Núñez es el elegido para reforzar el centro de la defensa, tal y como ha avanzado en exclusiva SUPER. Las negociaciones se ecnontraban muy avanzadas y finalmente este viernes se ha llegado a un acuerdo. Su fichaje es inminente.
A la espera de su llegada
El jugador llegará al Valencia en calidad de cedido hasta el proximo 30 de junio de 2026. La idea es que viaje a València en las próximas horas a la ciudad para pasar la revisión médica y estampar su firma en su nuevo contrato como jugador del Valencia CF.
