¿Qué le puede aportar el fichaje de Unai Núñez al Valencia CF de Carlos Corberán?

Unai Núñez es el favorito. En una operación a cuatro bandas está negociando el Valencia CF la incorporación del central vasco al equipo que dirige Carlos Corberán. El jugador pertenece al Celta de Vigo, quien lo cedió al Hellas Verona el pasado verano, por lo que la operación no es sencilla. Al equipo le urgen refuerzos para el centro de la zaga tras la lesión grave de Diakhaby y la baja de Tárrega que dejan a Copete y Cömert como únicos centrales puros. Son varios los jugadores seguidos de cerca por el Valencia desde el pasado verano, pero el nombre de Unai Núñez lleva mucho sobre la mesa. ¿Qué le puede dar el fichaje de Unai Núñez al Valencia CF?

El central cumplirá 29 años este mismo mes de enero, por lo que la experiencia está garantizada. Además, salido de Lezama, jugó 131 partidos con el Athletic Club en las dos etapas en las que ha permanecido en San Mamés, siendo pieza importante para los rojiblancos e incluso alcanzando la internacionalidad absoluta en 2019 de la mano de Robert Moreno. Era uno de los jóvenes centrales de moda y su precio de mercado según Transfermarkt llegó a alcanzar los 20 millones de euros. Con el Celta de Vigo llegó a jugar 76 encuentros en dos temporadas.

Unai Núñez, celebrando una victoria con Hellas Verona / @unainunez

Así juega Unai Núñez

Unai es diestro, aunque ha jugado numerosos encuentros en el perfil izquierdo sin problema, acomplándose también a la perfección en una línea defensiva de tres centrales, tal y como suele jugar el Hellas Verona, donde es titular habitual. El zaguero destaca por su fuerza y contundencia, acompañado por 186 centímetros de altura que hace de él un seguro en balones aéreos. A su vez, ofrece un buen desplazamiento de balón en largo que facilita las transiciones ofensivas, así como coberturas al lateral derecho. Con él, Corberán ganaría una pieza que podría encajar a la perfección en sus planes.

Los números de Unai