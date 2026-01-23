El Valencia CF se concentra: Convocatoria inédita contra el Espanyol a la espera de Unai Núñez

El Valencia CF se ha concentrado para el partido de LaLiga de este sábado contra el RCD Espanyol en Mestalla. Carlos Corberán ha citado a sus futbolistas en la ciudad deportiva de Paterna para posteriormente desplazarse al hotel habitual de concentración.

Hasta seis jugadores tiene el Valencia de baja contra los pericos. Corberán no podrá contar con los sancionados José Luis Gayà y Cristian Rivero ni con los lesionados César Tárrega, Mouctar Diakhaby, Thierry Rendall y Julen Agirrezabala.

La buena noticia para el técnico ha sido la recuperación de tres futbolistas que han arrastrado molestias durante toda la semana. Dani Raba ha dejado atrás su lesión y los dos centrales Copete y Cömert, entre algodones desde el lunes, están listos para ser titulares.

Corberán ha tenido que echar mano de seis canteranos: Vicent Abril, Alejandro Panach, Fontanet, Rubo, Pere Joan y Marcos Navarro.

A la espera de Unai

La gran novedad en la lista podría ser la entrada de Unai Núñez. El jugador ha pasado la revisión esta tarde y si el tránsfer llega entrará en la convocatoria para empezar el partido desde el banquillo. El jugador ya ha dejado claro a su llegada a Manises que "físicamente estoy perfecto".