El Valencia CF desbloquea el fichaje de Guido: Acuerdo inminente
Las negociaciones se han reactivado durante las últimas horas y las partes vuelven a ser optimistas con el acuerdo
Guido Rodríguez puede ser el siguiente refuerzo del Valencia CF. El fichaje del mediocentro argentino del West Ham que el Valencia daba por perdido hace tres días está más caliente que nunca. Las negociaciones se han reactivado en las últimas horas y las partes vuelven a ser optimistas con el acuerdo.
Guido, nombre adelantado por Matteo Moretto, reúne el perfil perfecto a sus 31 años por su conocimiento de la liga española y su garantía de rendimiento inmediato como siempre ha pedido Carlos Corberán desde las primeras reuniones de trabajo.
