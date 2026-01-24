Así (de mal) está el rival del Valencia CF en la Copa del Rey

A principios de semana, cuando al Valencia CF le tocó en suerte en los cuartos de final de Copa el Athletic Club, muy pocos hubiesen apostado por que los de Carlos Corberán llegasen al choque de la noche del 4 de febrero en Mestalla por delante de los 'leones'. Hoy, con una sola jornada antes de la eliminatoria, todavía es posible. El conjunto de Ernesto Valverde está cayendo en picado. Este sábado ha perdido por la mínima en el Sánchez Pizjuán de Sevilla (2-1).

El balance del Athletic es paupérrimo: un punto de los últimos 18 posibles. Junto con Getafe, Alavés y Espanyol, los peores de la Liga en este primer mes del año. El Sevilla ha remontado el gol inicial de Robert Navarro con tantos de Peque y Adams y ha rebasado en la clasificación tanto al Valencia, que dormirá decimocuarto tras ganar al RCD Espanyol, y al propio equipo vizcaíno.

Inmerso en cuatro competiciones y con opciones de avanzar en Champions

En una temporada en la que han jugado Supercopa, Champions League y Copa, aparte de la Liga, los 'leones' de Valverde encadenan ya cinco partidos sin ganar en el torneo de la regularidad, un empate y cuatro derrotas: Celta (2-0), Espanyol (1-2), Osasuna (1-1), Mallorca (3-2) y Sevilla (1-2). Cuestionado por la periodista de DAZN de manera errónea por "los seis partidos sin ganar en la Liga", el técnico ha querido precisar que la racha es de cinco, aunque ante la insistencia de la reportera, el técnico extremeño, siempre con el buen tono al que acostumbra, no ha entrado en polémicas.

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club / EFE

"No estamos acertando y no estamos tan frescos como deberíamos. No nos salen las cosas como nos gustaría. La realidad es la que es, estamos en una espiral muy negativa en la Liga. Las otras competiciones nos despistan un poco, o no estamos generando la frescura que necesitamos", valoró el entrenador haciendo también autocrítica sobre la tarea de su cuerpo técnico.

El 'Txingurri', entrenador del Valencia en la campaña 2012/13, indica que "todos" tienen que "dar un poco más" porque "atacar y defender es una cuestión de todos". "Estamos en un bache en la Liga, no en otras competiciones, pero siempre digo que lo más importante es la Liga y es por algo", añadió.

A un paso de los dieciseisavos de final de la Champions, cuartofinalista en la Copa del Rey, lo cierto es que la goleada encajada en la Supercopa a manos del Barcelona (5-0) agravó la herida el pasado 7 de enero. Desde entonces, el Athletic padeció de lo lindo para eliminar de la Copa a la Cultural Leonesa en la prórroga (3-4) y también dejó escapar la victoria de Palma con el Mallorca (3-2).

Hace unos días, el sólido triunfo en Bérgamo ante la Atalanta en la Liga de Campeones (2-3) mantiene con vida a los 'leones' en la máxima competición europea, de la que además podría caer a la UEFA Europa League si no supera el 'Play off'. La competición europea es el único rayo de luz en los bilbaínos en las últimas semanas.

"Los partidos pasan y los objetivos cambian"

"Evidentemente, estamos mal, yo también. La Champions, la Copa generan ilusión, pero la Liga es una obligación en la que no estamos dando el nivel que dábamos. Así que los partidos pasan y los objetivos, lógicamente, tienen que cambiar", declaró un alicaído Valverde. Por ahora, su Athletic engrosa la amplia lista de equipos en la zona de peligro.

El técnico del Athletic llama a su equipo a "afrontar lo que viene con fuerza". Mientras,antes de los cuartos de Copa en Mestalla, al Valencia le espera el duelo del próximo domingo con el Betis (La Cartuja, 16:15 horas), a los vizcaínos le aguardan dos partidos clave: la última jornada de la fase de grupos de la Champions contra el Sporting este próximo miércoles, y el derbi vasco del domingo con la Real Sociedad (San Mamés, 21:00 horas).

Noticias relacionadas

A las múltiples bajas en la plantilla, el conjunto de Valverde se encuentra con solo un punto más en la tabla de la Liga que el Valencia, que le ha recortado seis puntos en dos jornadas. Por estado anímico, físico y factor cancha, los de Corberán ganan enteros en la búsqueda del miércoles 4 de febrero de las semifinales de Copa en el estadio de Mestalla.