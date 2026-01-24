Carlos Corberán: "Le doy mucho mérito a la victoria del equipo"

Hugo Duro: "Es un chute de alegría muy gordo, pero bueno, si acabamos con victoria. Ha sido trabajadísima, nos han exigido mucho. He mirado en el penalti porque confiaba en él, está trabajando muy bien. Estaba casi emocionado y agradecido a todo el mundo. Nos va a dar más alegrías. Era importante para nosotros, pero también para la afición, que vean que este equipo nunca se va a rendir. Me alegro por la imagen de la celebración del tercer gol. Creo que el penalti lo hemos tirado todos, no somos robots, sufrimos y queríamos darnos una alegría nosotros también como a la afición. La siguiente en casa tiene que ser una caldera, me recuerda al primer año que estuve aquí y se tiene que repetir"