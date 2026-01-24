En Directo
Carlos Corberán: "Le doy mucho mérito a la victoria del equipo"
El técnico de Cheste se ha mostrado "contento" con el carácter del equipo en un momento complicado de la temporada para sacar un triunfo que estuvo dos veces en entredicho con las igualadas pericas
Finaliza la rueda de prensa de Carlos Corberán desde el Camp de Mestalla
¿POR QUÉ LE CUESTA TANTO AL EQUIPO JUGAR? ¿QUÉ PUEDE DECIRME DE GUIDO RODRÍGUEZ?
"Hablo de jugadores que están, hasta que no pasa no me gusta comentar. Yo le doy mucho mérito a la victoria de hoy del equipo. Si alguien quiere sacarle hoy peros o aspectos...puede, pero era muy importante ganar hoy. El equipo tenía demasiadas ganas de darle una alegría a la afición. El equipo no se ha venido abajo, ha insistido. Estoy orgulloso"
PAREJA DE CENTRALES Y SU PARTIDAZO
"En el momento de mayor presión del año el equipo ha sacado un carácter que me hace estar orgulloso del grupo. Copete se ha pinchado dos veces para jugar hoy, tenía molestias hoy. No sabía si podía continuar o no, Cömert lo mismo. Me gusta ver ese carácter en los jugadores porque ese es el camino en situaciones de duda, dando un paso adelante"
¿ES UN PUNTO DE INFLEXIÓN?
"Teníamos demasiadas ganas de hacer disfrutar a Mestalla. Estamos contentos"
Llega Carlos Corberán a sala de prensa
Hugo Duro: "Es un chute de alegría muy gordo, pero bueno, si acabamos con victoria. Ha sido trabajadísima, nos han exigido mucho. He mirado en el penalti porque confiaba en él, está trabajando muy bien. Estaba casi emocionado y agradecido a todo el mundo. Nos va a dar más alegrías. Era importante para nosotros, pero también para la afición, que vean que este equipo nunca se va a rendir. Me alegro por la imagen de la celebración del tercer gol. Creo que el penalti lo hemos tirado todos, no somos robots, sufrimos y queríamos darnos una alegría nosotros también como a la afición. La siguiente en casa tiene que ser una caldera, me recuerda al primer año que estuve aquí y se tiene que repetir"
Jesús Vázquez: "Era importante encadenar dos victorias para salir de esa zona de descenso. Vamos a pelear hasta el final, vamos a darlo todo. Hoy ha tenido su recompensa. Queríamos ganar fuera de casa sobe todo y darle continuidad aquí en Mestalla, que es muy importante. Tiene que ser un punto de inflexión, hemos conseguido romper una dinámica que no nos estaba ayudando. En lo personal hay que seguir trabajando y que lleguen muchos más"
A la espera de Corberán, escuchamos a algunos protagonistas
¡Buenas tardes! En unos minutos escucharemos al entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán después de la victoria IMPORTANTÍSIMA frente al Espanyol.
- El Valencia CF desbloquea el fichaje de Guido: Acuerdo cerrado
- Unai Núñez es el elegido: El central que quiere el Valencia CF
- El Valencia CF sigue al teléfono por De Haas, central que el Famalicão se resiste a perder
- Guido Rodríguez, acuerdo cerrado y llegada inminente a València
- ¿Qué le puede aportar el fichaje de Unai Núñez al Valencia CF de Carlos Corberán?
- Aarón Mayol, el '6' del juvenil con el que Corberán cubre el agujero en Paterna
- La apuesta de Unai Núñez por llegar al Valencia
- ¿Unai Núñez llega al partido contra el Espanyol? Corberán confirma la exclusiva de SUPER y responde