Carlos Corberán: "Le doy mucho mérito a la victoria del equipo"

El técnico de Cheste se ha mostrado "contento" con el carácter del equipo en un momento complicado de la temporada para sacar un triunfo que estuvo dos veces en entredicho con las igualadas pericas

Carlos Corberán en Mestalla antes del duelo contra el Espanyol

Carlos Corberán en Mestalla antes del duelo contra el Espanyol / Edu Ripoll

