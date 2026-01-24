Las claves del seis de seis en el Valencia CF

El Valencia CF ganó al Espanyol y consiguió algo que no había logrado hasta la fecha. Dos victorias seguidas en LaLiga, la sensación de haber dejado atrás el peor momento y con Corberán tocando la tecla que ha hecho funcionar a todo el bloque. Sobre todo porque en Getafe el guión de partido fue el previsto y contra el Espanyol todo salió a pedir de boca. El equipo se adelantó en hasta tres ocasiones y el triunfo final es consecuencia de una tendencia más que evidente en Mestalla y es que el equipo está mucho mejor tanto en LaLiga como en Copa.

El equipo ha crecido desde muchos factores. Pepelu y Ugrinic están maridando a la perfección, Lucas Beltrán está peleando igual que siempre y además acertando con balón, Hugo marca, Sadiq está entonado, Copete más líder que nunca y encima se están sumando nuevos nombres a la causa. Jesús Vázquez está rindiendo cuando le toca jugar, Ramazani está trabajando mucho mejor en las últimas semanas y cuando hay bajas los que entran no generan ningún drama como hace unas semanas. El mejor ejemplo es la actuación de Cömert contra el Espanyol o la actuación de Santamaría desde que entró ante el Getafe.

La Copa de alguna manera ha servido para conectar al equipo y que el vestuario se sienta mucho más cómodo y capaz. Y fuera del descenso todo se vive mejor. Porque con el seis de seis el Valencia CF ya siente que el peligro no está tan cerca y el nivel de intensidad de los nervios baja. Para el vestuario y para el propio técnico, que ha estado muy acertado en el Coliseum y contra el Espanyol.

En ese escenario, el Valencia, a la espera de los partidos de Mallorca y Getafe, ya ha adelantado a Rayo Vallecano, se ha colocado a un punto del Athletic y Elche y no pierde la estela del Sevilla con la misma puntuación. Lo que antes era tener solo dos equipos por bajo, ahora significa dormir la noche del sábado al domingo con hasta seis conjunto por detrás.

En el mercado, Corberán también ha encontrado calma con los dos refuerzos. Unai Núñez es un plus en defensa por su rol de rendimiento inmediato y porque el curso pasado, cuando le tocó jugar en el Athletic, estuvo a un buen nivel. También este año en el Hellas Verona más allá de la posición del equipo en la tabla.

Por su parte, Guido supone un plus en el centro del campo y además contar con un jugador que tiene hambre por rendir antes del Mundial de verano. No es el caso de Unai y su estado de forma (Guido no viene de jugar) pero sí permite tener cierta ilusión con el futuro más inmediato porque es un jugador que ha rendido a gran nivel en LaLiga y que tiene al entrenador 'enamorado' con su juego.