CRÓNICA | La moneda del Valencia CF sale cara por un día

Largie Ramazani, gracias a un penalti inexistente de Rubén Sánchez, regala al Valencia CF tres puntos de oro. Rara vez los árbitros se equivocan en favor de los de Mestalla, esta vez así fue con Alejandro Hernández y el extremo belga lo aprovechó para sellar la victoria sobre el Espanyol (3-2) en el tiempo añadido. La segunda consecutiva, oxígeno puro para ascender momentáneamente a la decimotercera posición de la tabla y alejarse a cuatro puntos del descenso a falta de que concluya la jornada. El valencianismo respira con los suyos y, más allá de los fichajes, disfruta de lo que significa ganar un partido en casa dos meses y medio después, y ver unirse a la causa a los suizos Filip Ugrinic y Eray Cömert, los mejores en el bando valencianista.

Cuando menos se le esperaba, el Valencia de Corberán dijo aquí estoy yo. Después de diez minutos de dominio espanyolista y un equipo local agazapado y temeroso en campo propio, el despertar nació en el paso al frente de un centro del campo liderado por Ugrinic. Dos disparos contra la defensa de Arnaut Danjuma y el mismo jugador suizo metieron el miedo en el cuerpo del conjunto de Manolo González.

Acto seguido, el cambio de actitud muy pronto encontró recompensa. Lucas Beltrán filtró un balón perfectamente entre los centrales visitantes para dejar solo a Hugo Duro frente a Marko Dmitrovic. El '9' cumplió en su cita con el gol. Burló al portero serbio e hizo el 1-0 a puerta vacía para júbilo del público.

El gol mejoró todavía más al Valencia y acrecentó cada vez las dudas del Espanyol. Así, los de Corberán lograron equilibrar la posesión del esférico y asfixiar las vías de juego de su rival. Peligroso y hábil, Pere Milla estuvo controlado durante los primeros 45 minutos. La labor colectiva de los murciélagos no le concedió ocasión de armar su pie izquierdo.

La intensidad de los blanquinegros, ordenados y bien posicionados, sirvió para mantener la ventaja, pese a la carencia de desequilibrio en ataque. Jesús Vázquez suplió con garantías al sancionado Gayà en el lateral zurdo, mientras que los centrales José Copete y Eray Cömert, sobre todo, el suizo de origen turco, brillaron en el marcaje a Roberto Fernández.

Las ayudas en defensa de futbolistas como Danjuma, o el incansable Beltrán, demostraron que si el equipo de Corberán convive en la parte baja de la clasificación no es, precisamente, por falta de compromiso.

El viento frío volvió a recibir a los protagonistas en el segundo acto en una jornada en la que la afición valencianista rebasó de nuevo los 44 000 espectadores en la entrada. Lo que sí cambió fue el planteamiento del técnico del Espanyol. Al poco de la reanudación, retiró del campo a Milla y Pol Lozano para dar entrada a Kike García y Edu Expósito. El primero de los dos ingresados le devolvió la vida a los suyos. Primero, rematando un centro que repelió como pudo Dimitrievski y después enviando la pelota para atrás para el golpeo a merced de Terrats (1-1, m. 54).

Durante unos minutos, el Valencia se tambaleó entre las cuerdas. Un disparo lejano de Expósito lo despejó de formas poco ortodoxas el portero normacedonio. En una contra posterior, la 'Cobra' Danjuma revivió para colocar la pelota en la cabeza de Cömert. El central suizo, imperceptible, la envió a la red elevando al sobresaliente la nota de su partido (2-1, m. 59). Cuatro minutos más tarde, el '7' neerlandés y Hugo Duro se marcharon entre los aplausos del estadio. Corberán refrescó el ataque dando la alternativa al querido Umar Sadiq y a Diego López.

La entrada del nigeriano dio un nuevo brío a los blanquinegros. De hecho, su presencia hizo recular a los de Manolo González. Suyo fue un centro para un frágil remate de Beltrán y también un centro-chut envenenado. Sin embargo, en el alambre, la tarde se iba volviendo más y más peligrosa para el Valencia. González quemó todas las naves con Dolan en el extremo derecho.

Además, con los barceloneses volcados a por el empate, la diosa fortuna se alió con ellos. Un disparo de larga distancia de Urko González rebotó por dos veces, en Pepelu y Copete, para acabar en el fondo de las redes valencianistas (2-2, m. 79).

Antes del final y de la polémica del penalti, Dimitrievski protagonizó una oportuna salida de su área para evitar habérselas visto solo en un uno contra uno el atacante de los periquitos. Más tarde, mientras el nerviosismo se olía en ambos lados, la inexperiencia del lateral derecho del Espanyol, que tuvo una tarde para olvidar, deparó un penalti provocado por Beltrán. Ramazani no desaprovechó el error del colegiado (3-2, m. 94).